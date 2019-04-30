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Belediye başkanı, maaşını kız öğrencilere burs olarak verecek

keremuyanik keremuyanik
GÜNDEM  | 30.04.2019 10:38 | Son Güncelleme

Manisa'nın Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, üniversitede öğrenim gören ihtiyaç sahibi kız öğrenciler için maaşını burs olarak verecek.

Belediye başkanı, maaşını kız öğrencilere burs olarak verecek

Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, maaşını üniversitede okuyan ihtiyaç sahibi kız öğrencilere burs olarak bölüştürecek. Burstan yararlanacak öğrencilerde en az 4 yıllık üniversitede okuma şartı aranacağı, tıp, hukuk ve eczacılık gibi alanların öncelikli olacağı öğrenildi. Başkan Öküzcüoğlu, "Ben belediye başkanlığı maaşımı, 4 yıllık üniversiteyi kazanmış olan kız öğrencilerine burs olarak dağıtacağımı buradan halkıma söyleyeyim. Sosyal hizmetler biriminde bir birim oluşturacağız. Ekonomik durumu yetersiz ailelere başkanlık maaşımla destek vermek bana onur ve şeref verecek. İstiyorum ki çocuklarımız buraya doktor olarak, hukukçu olarak, avukat olarak ve hemşire olarak gelsinler. Onlar da Alaşehir'imize, memleketimize hizmet versinler istiyorum" dedi.

Millet İttifakı adayı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir'de 71 yıl sonra seçilen ilk CHP'li başkan olmuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa alaşehir Ahmet Öküzcüoğlu maaş burs

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
ee bu adam niye belediye başkanı oldu maaş vitrin mi
Adam ya helal olsun...
KARABÜK'ÜN BELEDİYE BAŞKANI 2 DÖNEMDİR BUNU YAPIYOR...3.DÖNEMDEDE YAPACAK İNŞALLAH
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