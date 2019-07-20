Belediye başkanı makam aracı olarak traktörünü kullanıyor

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 25 yıl gece bekçisi olarak çalıştıktan sonra 1997'de emekli olan evli ve 4 çocuk babası Halil Önge, 20 yıl boyunca da minibüsle yolcu taşımacılığı yaptı. İlçeye bağlı Alsancak Mahallesi'nde de 2 dönem muhtarlık yapan Önge, 31 Mart seçimlerinde adaylığını koyduğu belediye başkanlığına seçilerek göreve başladı.

Halil Önge, ilk iş olarak belediye başkanlığının makam aracını gereksiz yere kullanmamak için kendisine ait 36 yıllık traktörü makam aracı haline getirdi. Başkan Önge, belediyedeki işlerinin dışında, ilçede devam eden çalışmaları denetlemeye giderken de emektar traktörünü kullanıyor. İlçe merkezindeki cadde ve sokaklardan geçerken, zaman zaman da durup vatandaşların taleplerini dinliyor.

'BEN HİZMET İÇİN GELDİM'

Her zaman ilçesine hizmet ettiğini ve bunun sonucunda da gelen yoğun istekler üzerine aday olarak başkan seçildiğini anlatan Halil Önge, makam aracı olarak traktör kullanmayı kendisinin tercih ettiğini söyledi. Makam aracının değil, ilçeye ne kazandırdığının önemli olduğunu belirten Başkan Önge, "Bu traktör 1983 model, makam aracı olarak kullanıyorum. Ben mevki makam hırsıyla göreve gelmedim. Sadece gece gündüz çalışıp Gölova'ya bir şeyler yapabilmek için geldim. İnşallah muvaffak olacağız diye düşünüyorum. Ben makam arabasıyla hiçbir yere gitmem. Kendi minibüsüm de var. Cenazeler olsun, düğün davetiye gibi şeyler olsun, onu tahsis edip, ilçe halkıyla beraber gidiyorum. Vatandaşlardan ayrı bir şey düşünmüyorum. Kullandığım traktörün de yakıtını kendi cebimden karşılıyorum. Devlete yük olmak istemiyorum" dedi.