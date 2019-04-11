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Belediye başkanı seçildi ilk iş stadın adını Atatürk Stadı olarak değiştirdi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 11.04.2019 13:07 | Son Güncelleme

İzmir Tire'de belediye başkanı seçilen İYİ Partili Atakan Duran, dönemin Belediye Başkanı Tayfur Çiçek'in adının verildiği stadın ismini 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı' olarak değiştirdi.

Belediye başkanı seçildi ilk iş stadın adını Atatürk Stadı olarak değiştirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mali desteğiyle Tire Belediyesi'nin inşaa ettiği ve dönemin Belediye Başkanı Tayfur Çiçek'in adının verildiği stadın ismi değişti.

31 Mart tarihinde gerçekleşen yerel seçimde Millet İttifakı adayı olarak belediye başkanı seçilen İYİ Partili Atakan Duran'ın göreve gelmesinin ardından toplanan belediye meclisi, ilk toplantısında stadın adını Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı olarak değiştirdi.

Kararın tüm meclis üyelerinin kabulüyle alındığı açıklandı.

(DHA/AA)

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