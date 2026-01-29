Mynet Trend

Belediye Başkanına roketatarlı saldırı! Benzin istasyona fırlattılar

Sabah saatlerinde dehşet anları yaşandı! Belediye Başkanı Akmad Ampatuan’ın zırhlı aracına roketatarla ateş açıldı. RPG’nin hedefi ıskalamasıyla saldırı faciadan son anda dönüldü. Çatışmada 4 saldırgan öldürüldü, iki koruma yaralandı.

Çiğdem Sevinç

Filipinler’in Maguindanao del Sur eyaletinde Belediye Başkanı Akmad Ampatuan, sabah saatlerinde silahlı saldırının hedefi oldu. Saat 06.00’da zırhlı aracıyla bir benzin istasyonuna giren Ampatuan’a pusu kuruldu.

Belediye Başkanına roketatarlı saldırı! Benzin istasyona fırlattılar 1

ISKALADILAR

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir minibüsten inen saldırganın roketatarı (RPG) omzuna alarak araca ateş ettiği, ikinci bir saldırganın ise otomatik silahla ateş açtığı görüldü. Roketin hedefi ıskalaması sayesinde belediye başkanı saldırıdan kurtuldu. Patlama sonrası oluşan dumana rağmen araç olay yerinden uzaklaşmayı başardı.

Belediye Başkanına roketatarlı saldırı! Benzin istasyona fırlattılar 2

ÇATIŞMADA ÖLDÜLER

Saldırıda belediye başkanının koruma ekibinden iki kişi yaralandı. Kaçan dört saldırgan polisle girdikleri çatışmada öldürüldü. Şüphelilerin aracında ağır silahlar ele geçirildi.

Belediye Başkanına roketatarlı saldırı! Benzin istasyona fırlattılar 3

