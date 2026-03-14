Ev var yol yok! 62 yaşındaki adam 10 yıldır evine ulaşmak için bakın ne yapıyor

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki bir vatandaş, evine ulaşabileceği bir yol olmadığı için yaklaşık 10 yıldır büyük zorluklar yaşıyor. İlçede tek başına yaşayan Ersin Yiğitoğlu, her gün başkasına ait bir tarladan yürüyerek evine gitmek zorunda kalıyor.

Ev var yol yok! 62 yaşındaki adam 10 yıldır evine ulaşmak için bakın ne yapıyor
Gökçen Kökden

Kaynarca ilçesinde bulunan prefabrik evde yaşayan Ersin Yiğitoğlu’nun kullandığı yolun yaklaşık 10 yıl önce kapatıldığı öne sürülüyor. İddiaya göre söz konusu arazi el değiştirdikten sonra yeni sahibi, yolun kendi mülkü olduğunu belirterek çevresini tel örgüyle kapattı. Bu durumun ardından Yiğitoğlu’nun evine ulaşabildiği tek geçiş yolu ortadan kalktı.

Ev var yol yok! 62 yaşındaki adam 10 yıldır evine ulaşmak için bakın ne yapıyor 1

Yolun kapanmasının ardından günlük yaşamının oldukça zorlaştığını belirten Yiğitoğlu, evine ulaşabilmek için her gün başka bir kişiye ait araziden yürümek zorunda kaldığını ifade etti.

Ev var yol yok! 62 yaşındaki adam 10 yıldır evine ulaşmak için bakın ne yapıyor 2

Zaman zaman yürürken baş dönmesi yaşadığını da söyleyen Yiğitoğlu, olası bir acil durumda sağlık ekiplerinin veya itfaiyenin evine ulaşamayacağından endişe ettiğini dile getirdi.

'HASTALANSAM AMBULANS GELEMEYECEK'

Ev var yol yok! 62 yaşındaki adam 10 yıldır evine ulaşmak için bakın ne yapıyor 3

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Ersin Yiğitoğlu, yaklaşık 10 yıldır aynı sorunu yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Evimin yapıldığı yaklaşık 10 sene oldu ve o günden beri yolum yok. Bahçelerden geçerek evime ulaşmaya çalışıyorum. Eğer hastalansam ambulansın gelmesi mümkün değil, bir yangın olsa itfaiye de ulaşamaz. Daha önce kullandığımız bir yol vardı ve herkes geçiyordu. Ancak komşu evini sattıktan sonra yeni gelen kişi yolu tel örgüyle kapattı. Bu sorunun çözülmesini ve evime ulaşabileceğim bir yol yapılmasını istiyorum.”

