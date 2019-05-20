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Belediye işçisinin tehlikeli Kızılırmak temizliği! Korku dolu gözlerle izlediler

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 20.05.2019 10:47 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesinde, belediye işçisinin Kızılırmak Nehri'nde güvenlik önlemi almadan kürek ile temizlik yapması çevredekileri korkuttu.

Belediye işçisinin tehlikeli Kızılırmak temizliği! Korku dolu gözlerle izlediler

Belediyede çalışan bir işçi, çöpler ile ağaç parçalarını temizlemek için Kızılırmak Nehri'ne girdi. İşçi, su seviyesinin yer yer yüksek olduğu nehirdek akıntıya aldırış etmeden elindeki kürekle çalışmaya başladı. İşçinin güvenlik önlemi almadan nehre girmesi çevre sakinlerini korkuttu. Vatandaşlar, cep telefonuyla görüntüledikleri işçinin, nehirden çıkmasıyla derin bir nefes aldı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
kızılırmak çorum

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