Belediye işçisinin tehlikeli Kızılırmak temizliği! Korku dolu gözlerle izlediler

Belediyede çalışan bir işçi, çöpler ile ağaç parçalarını temizlemek için Kızılırmak Nehri'ne girdi. İşçi, su seviyesinin yer yer yüksek olduğu nehirdek akıntıya aldırış etmeden elindeki kürekle çalışmaya başladı. İşçinin güvenlik önlemi almadan nehre girmesi çevre sakinlerini korkuttu. Vatandaşlar, cep telefonuyla görüntüledikleri işçinin, nehirden çıkmasıyla derin bir nefes aldı.
Kaynak: DHA
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