Belediye tuvaletine girdi bir daha çıkamadı! Günlerce kimse fark etmedi

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’daki City Chambers binasında dehşete düşüren bir olay yaşandı. 38 yaşındaki Sean Stephen, 1 Temmuz’da rahatsızlanınca belediye binasındaki tuvalete girdi ve bir daha çıkamadı.

6 GÜN SONRA BULUNDU

Eşi Julie Stephen, eşinin cansız bedeninin altı gün boyunca bir tuvalet kabininde kimse tarafından fark edilmeden kaldığını söyledi. Eşine ulaşamayan Julie, polise kayıp ihbarında bulundu. Ancak Sean’ın cansız bedeni, kaybolduktan tam altı gün sonra, 7 Temmuz’da binanın tuvaletinde bulundu.

Julie, belediye yetkilileri ve polisi ihmalle suçluyor. Genç kadının acısı, eşinin cesedini bile göremeden DNA testi için diş fırçası vermek zorunda kalınca daha da büyüdü. Julie, “Onu geri getiremeyeceğim ama en azından huzur içinde toprağa vermek istiyorum. Bu olay herkesin başına gelebilir. Bu tam bir işkence” dedi.