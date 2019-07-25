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Belediyeden 'gördüğünüz yılanları öldürmeyin' çağrısı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 25.07.2019 11:52 | Son Güncelleme

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, son dönemlerde artan yılan görülme vakalarına dikkat çekerek, tabiatın dengesi için bu hayvanların öldürülmemesi gerektiğini bildirdi. Yetkililer, mahallelerinde yılan gören vatandaşların hemen Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleriyle iletişime geçmelerini istedi.

Belediyeden 'gördüğünüz yılanları öldürmeyin' çağrısı

Konuyla ilgili Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yılanların görülmesindeki artışla ilgili özellikle tarım alanlarına yakın komşu olan mahallelerden son zamanlarda belediyeye şikayetler gelmeye başladığına dikkat çekildi.

En son Aşağısöğütönü Mahallesi’nden gelen ihbar doğrultusunda adrese giden Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yılanı yakalayarak meskun mahal dışındaki doğal yaşam alanına bıraktıkları belirtildi. Yılan gören vatandaşların Tepebaşı Belediyesi yetkilileriyle iletişime geçinilmesinin istenildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Yılan, özellikle bahar ve yaz aylarında çok sık görülen bir hayvandır. Yağışların bu sene çok olması ve sıcakların aniden artması sonucu tabiatta bir hareketlilik yaşandığı için daha çok açık alanlarda, sık otluklarda, ağaçlık, çalılık aralarında yılana rastlamak mümkündür. Hatta yaz aylarında bazen ev içlerine dahi girerler. Doğal dengenin sağlanmasında, özellikle tarla farelerin mücadelesinde de en etkin mücadeleyi yılanlar yapar. Bunun için yılanlar görüldüğü zaman hemen paniğe kapılıp öldürülmemesi gerekir. Tepebaşı Belediyesine haber verilirse ekipler, hemen bahse konu yere giderek yılanı bulunduğu ortamdan alıp uygun bir yaşam alanına bırakır.”

Çoğu yılanın zehirli olmasından dolayı vatandaşların bu konuya dikkat etmesi gerektiğini de aktaran yetkililer, yılan ısırması durumlarında ısırılan yerin biraz yukarı kısmının sıkıca bağlanarak kalbe giden kan akışının yavaşlatılmasının ve hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulmasının gerektiğini de kaydetti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
eskişehir yılan

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