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Belediyelerden 23 Haziran İstanbul seçimleri için flaş karar

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 08.05.2019 07:34 | Son Güncelleme

İstanbul'da iptal edilen seçimin 23 Haziran'da tekrar yapılacak olması nedeniyle gözde tatil yerlerinin belediyeleri, seçim günü plajları kapattıklarını esprili bir dille belirterek vatandaşa 'oy kullanın' çağrısında bulundu.

Belediyelerden 23 Haziran İstanbul seçimleri için flaş karar

YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin yankıları sürerken özellikle Ege ve Akdeniz'deki belediyelerden esprili bir dille 'sandığa gidin' çağrıları geliyor. 23 Haziran’da yenilenecek seçimler için popüler tatil yerlerinin belediyeleri, İstanbullu vatandaşlara oy kullanmaları ve tatile gelmemeleri çağrısında bulundu.

İşte belediyelerin sosyal medya paylaşımları...

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23 haziran istanbul seçimi plajlar yerel seçim datça bodrum Muğla

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