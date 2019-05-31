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Belediyenin borcunu ilçedeki billboardlara astırdı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 31.05.2019 13:44 | Son Güncelleme

Konya'nın Beyşehir ilçesinin bağımsız belediye başkanı Adil Bayındır, belediyenin borç tablosunu ilçedeki billboardlara astırdı. Bayındır, amacının kimseyi rencide etmek olmadığını, halka durumu anlattığını söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Beyşehir'den bağımsız belediye başkanı seçilen Adil Bayındır, belediyenin 32 milyon 979 bin lira borcu olduğunu belirtti. Bayındır, borç tablosunu belediyenin internet sitesine koyup, ilçedeki billboardlara astırdı. Yapılan açıklamada Beyşehir Belediyesi’nin, 2018 yılı itibariyle İller Bankası'na 4 milyon 584 bin, resmi kurumlara 12 milyon 530 bin, esnafa 15 milyon 547 bin ve personele ise 317 bin lira olmak üzere toplamda 32 milyon 979 bin lira borcu olduğu belirtildi.

'MAZERET DEĞİL'

Görevi AK Parti'li Murat Özaltun'dan devralan Başkan Bayındır, "Amacımız kimseyi rencide etmek, kimseyi incitmek değil. Amacım 5 sene görev yaparken her yıl sonu yapılan harcamaları, yapılan hizmetleri halka anlatmak. Şimdi biz teslim aldığımız belediyenin bütün borçlarını gerek medya yoluyla, gerek sosyal medya yoluyla, gerek billboardlara astığımız levhalarla halkımıza bilgi vermeye gayret ettik. Bu benim için mazeret değildi. Ben o borcu görerek, bilerek geldim. Ben bu işin içinden çıkacağımı da biliyorum. Nasıl çıkılacağını da biliyorum" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
belediye konya beyşehir

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