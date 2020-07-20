Belen Rodriguez'in verdiği poz sosyal medyayı salladı

Moto GP pilotu Andrea Iannone'nin model sevgilisi Belen Rodriguez, sosyal medya hesabından havuz kenarındaki üstsüz pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.Arjantinli modelin Instagram'da yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü ve kısa sürede 500 bini aşkın beğeni aldı. Rodriguez, 9,6 milyon takipçisi bulunuyor.

MODELLİĞE 16 YAŞINDA BAŞLADI

Modelliğe henüz 16 yaşında başlayan Belen Rodriguez, bunun yanında TV sunuculuğu, oyunculuk ve şarkıcılık da yaptı. Ünlü model ayrıca, birçok önemli markanın da reklam yüzü oldu.



