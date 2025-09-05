Belgeselin perde arkası: ABD'nin bir planı mı var? Konuşmalar, paralı askerler...

ABD’li yönetmenler Billy Corben ve Jen Gatien’in imzasını taşıyan Men of War, 9 Eylül 2025’te izleyiciyle buluşuyor. Belgesel, 2020 yılında Venezuela’da yaşanan ve Hollywood senaryosunu aratmayan darbe girişiminin arkasındaki şaşırtıcı detayları gün yüzüne çıkarıyor.

GİZLİ OPERASYON

Venezuela güvenlik güçleri, Kolombiya’dan sürat tekneleriyle ülkeye sızmaya çalışan bir grubu etkisiz hale getirmiş ve 13 kişiyi yakalamıştı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, operasyonun arkasında ABD’nin olduğunu iddia etmişti. Men of War, bu iddiaların arkasındaki karmaşık ilişkiler ağını araştırıyor.

PARALI ASKERLER, GİZLİ MESAJLAR, ORMAN KAMPLARI...

Belgeselde, eski bir Yeşil Bereli'nin öncülüğünde organize edilen girişimin detayları anlatılıyor. Sızdırılan WhatsApp mesajları, Kolombiya ormanlarında kurulan gizli eğitim kampları, emekli generaller ve politik bağlantılar, yapımı bir casusluk gerilimine dönüştürüyor.