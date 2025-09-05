Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Belgeselin perde arkası: ABD'nin bir planı mı var? Konuşmalar, paralı askerler...

Men of War belgeseli, izleyicilerle buluşmayı bekliyor. Belgesel, 2020'de Venezuela'da yaşanan ve eski bir Yeşil Bereli'nin öncülüğünde yürütülen başarısız darbe girişiminin bilinmeyen yönlerini açığa çıkarıyor.

Belgeselin perde arkası: ABD'nin bir planı mı var? Konuşmalar, paralı askerler...
Çiğdem Sevinç

ABD’li yönetmenler Billy Corben ve Jen Gatien’in imzasını taşıyan Men of War, 9 Eylül 2025’te izleyiciyle buluşuyor. Belgesel, 2020 yılında Venezuela’da yaşanan ve Hollywood senaryosunu aratmayan darbe girişiminin arkasındaki şaşırtıcı detayları gün yüzüne çıkarıyor.

Belgeselin perde arkası: ABD nin bir planı mı var? Konuşmalar, paralı askerler... 1

GİZLİ OPERASYON

Venezuela güvenlik güçleri, Kolombiya’dan sürat tekneleriyle ülkeye sızmaya çalışan bir grubu etkisiz hale getirmiş ve 13 kişiyi yakalamıştı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, operasyonun arkasında ABD’nin olduğunu iddia etmişti. Men of War, bu iddiaların arkasındaki karmaşık ilişkiler ağını araştırıyor.

Belgeselin perde arkası: ABD nin bir planı mı var? Konuşmalar, paralı askerler... 2

PARALI ASKERLER, GİZLİ MESAJLAR, ORMAN KAMPLARI...

Belgeselde, eski bir Yeşil Bereli'nin öncülüğünde organize edilen girişimin detayları anlatılıyor. Sızdırılan WhatsApp mesajları, Kolombiya ormanlarında kurulan gizli eğitim kampları, emekli generaller ve politik bağlantılar, yapımı bir casusluk gerilimine dönüştürüyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
42 sene sonra öldü sandığı oğlundan e-posta aldı!42 sene sonra öldü sandığı oğlundan e-posta aldı!
Suçu bile belli değil ancak müebbet hapis cezası aldı!Suçu bile belli değil ancak müebbet hapis cezası aldı!

Anahtar Kelimeler:
abd belgesel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Vergi memuru ‘bilgisayarın ekranını paylaştı’ sosyal medya karıştı!

Vergi memuru ‘bilgisayarın ekranını paylaştı’ sosyal medya karıştı!

Gürsel Tekin'e ilk çalım: Videodan saatler sonra geri adım attı

Gürsel Tekin'e ilk çalım: Videodan saatler sonra geri adım attı

42 sene sonra öldü sandığı oğlundan e-posta aldı!

42 sene sonra öldü sandığı oğlundan e-posta aldı!

Her yeri yara bereyken influencer bikinisinin reklamını yaptı

Her yeri yara bereyken influencer bikinisinin reklamını yaptı

Tedavi diye yaptırdı, vücuduna yayıldı: Altın iplik kabusu

Tedavi diye yaptırdı, vücuduna yayıldı: Altın iplik kabusu

Suçu bile belli değil ancak müebbet hapis cezası aldı!

Suçu bile belli değil ancak müebbet hapis cezası aldı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.