Belgrad ormanı nerede? Arabayla, İETT ile, metroyla nasıl gidilir?

Belgrad Ormanı; doğal güzelliği, yürüyüş parkurları ve mesire alanlarıyla misafirlerini keyifli ve huzurlu bir güne geçirmeye davet ediyor. Peki, tarihi ve doğanın kusursuzluğunu içinde barındıran Belgrad Ormanı'nı ne kadar tanıyoruz? Belgrad Ormanı nerede, nereye bağlı gibi soruların cevaplarını sizler için derledik. İşte ayrıntılarıyla Belgrad Ormanı...

Belgrad Ormanı Nerede?

İstanbul'un oksijen deposu olan Belgrad Ormanı; İstanbul ilinin Avrupa Yakası'nda, Çatalca Yarımadası'nın doğusunda yer alıyor.

Belgrad Ormanı Nereye Bağlı?

Belgrad Ormanı, İstanbul ilinin Sarıyer ilçesine bağlı.

Belgrad Ormanı'na Nasıl Gidilir?

Belgrad Ormanı nasıl gidilir diye düşünenlere farklı seçenekler sunuyor. Ormana özel aracınız ya da toplu taşıma araçlarıyla gidebilirsiniz.

Özel aracınızla seyahat etmek isterseniz Belgrad Ormanı'na ulaşmak için iki seçeneğiniz var. İlki Taksim-Sarıyer-Kilyos, diğeriyse Bahçeköy-Kilyos-Ayazma hattı.

Toplu taşıma araçlarıyla seyahat etmek isterseniz birden fazla otobüs seçeneği mevcut.

Belgrad Ormanı Arabayla Nasıl Gidilir?

Araçla gidecekler için Belgrad Ormanı yol tarifi şöyle: Taksim-Sarıyer-Kilyos ya da Bahçeköy-Kilyos-Ayazma hattını kullanarak Belgrad Ormanı'na ulaşabilirsiniz.

Belgrad Ormanı'na İETT İle Nasıl Gidilir?

Belgrad Ormanı nasıl gidilir İETT kullanılabilir mi diye düşünüyorsanız, aşağıda verdiğimiz bilgiler doğrultusunda toplu taşıma araçlarını kullanabilirsiniz.