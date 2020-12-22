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Belgrad ormanı nerede? Arabayla, İETT ile, metroyla nasıl gidilir?

Ali Gövel Ali Gövel 22.12.2020 17:55 | Son Güncelleme:
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Belgrad ormanı nerede? Arabayla, İETT ile, metroyla nasıl gidilir?

İçindekiler

  • Belgrad Ormanı Nerede?
  • Belgrad Ormanı Nereye Bağlı?
  • Belgrad Ormanı'na Nasıl Gidilir?
  • Belgrad Ormanı Giriş Ücreti Ne Kadar?
  • Belgrad Ormanı Gezilecek Yerler
  • Belgrad Ormanı Neşet Suyu Nerede?
  • Belgrad Ormanı Koşu Parkuru Nerede?
  • Belgrad Ormanı Yürüyüş Parkuru Nerede?
  • Belgrad Ormanı Üçgen Ev Nerede?
  • Belgrad Ormanı Piknik Alanı Nerede?
  • Belgrad Ormanı'nda Mangal Yasak mı?
  • Belgrad Ormanı Bisiklet Kiralamaya Uygun mu?
  • Belgrad Ormanı Ağaç Türleri Neler?

Belgrad Ormanı, İstanbul'un temposundan uzaklaşmak isteyenler için mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri olarak sayılıyor. Bu sebeple "Belgrad Ormanı nerede?" sorusunun yanıtı başta olmak üzere, bu alana dair pek çok detay merak ediliyor. İşte Belgrad Ormanı'yla ilgili detaylar...

Belgrad Ormanı; doğal güzelliği, yürüyüş parkurları ve mesire alanlarıyla misafirlerini keyifli ve huzurlu bir güne geçirmeye davet ediyor. Peki, tarihi ve doğanın kusursuzluğunu içinde barındıran Belgrad Ormanı'nı ne kadar tanıyoruz? Belgrad Ormanı nerede, nereye bağlı gibi soruların cevaplarını sizler için derledik. İşte ayrıntılarıyla Belgrad Ormanı...

Belgrad Ormanı Nerede?

İstanbul'un oksijen deposu olan Belgrad Ormanı; İstanbul ilinin Avrupa Yakası'nda, Çatalca Yarımadası'nın doğusunda yer alıyor.

Belgrad Ormanı Nereye Bağlı?

Belgrad Ormanı, İstanbul ilinin Sarıyer ilçesine bağlı.

Belgrad Ormanı'na Nasıl Gidilir?

Belgrad Ormanı nasıl gidilir diye düşünenlere farklı seçenekler sunuyor. Ormana özel aracınız ya da toplu taşıma araçlarıyla gidebilirsiniz.

  • Özel aracınızla seyahat etmek isterseniz Belgrad Ormanı'na ulaşmak için iki seçeneğiniz var. İlki Taksim-Sarıyer-Kilyos, diğeriyse Bahçeköy-Kilyos-Ayazma hattı.
  • Toplu taşıma araçlarıyla seyahat etmek isterseniz birden fazla otobüs seçeneği mevcut.

Belgrad Ormanı Arabayla Nasıl Gidilir?
Araçla gidecekler için Belgrad Ormanı yol tarifi şöyle: Taksim-Sarıyer-Kilyos ya da Bahçeköy-Kilyos-Ayazma hattını kullanarak Belgrad Ormanı'na ulaşabilirsiniz.

Belgrad Ormanı'na İETT İle Nasıl Gidilir?
Belgrad Ormanı nasıl gidilir İETT kullanılabilir mi diye düşünüyorsanız, aşağıda verdiğimiz bilgiler doğrultusunda toplu taşıma araçlarını kullanabilirsiniz.

  • Size en yakın olan metrobüs durağından metrobüse binip ardından Zincirlikuyu durağında inmelisiniz.
  • Oradan, Gayrettepe Metro İstasyonu'na geçip Hacıosman yönüne giden metroya binebilirsiniz.
  • Hacıosman'da inip 42HM numaralı otobüse binebilirsiniz.
  • Belgrad Ormanı'na ulaşmak için Bahçeköy durağında inip ardından 100 metre kadar yürümelisiniz.
  • Diğer otobüs numaralarıysa şöyle; 42T, 42R, 42M, 42HM, 153 veya D3.

Belgrad Ormanı'na Nasıl Gidilir Metro Kullanılabilir mi?
Belgrad Ormanı'na metro aracılığıyla ulaşmak isterseniz Yenikapı - Hacıosman metro hattını kullanmanız gerekiyor.

  • Bu hat üzerindeki herhangi bir istasyondan Hacıosman yönüne giden metroya binmeli ve Hacıosman'da inmelisiniz.
  • Hacıosman Metro İstasyonu istikametinden geçen 42HM numaralı otobüsünü kullanarak Bahçeköy durağına varmalısınız.
  • Bahçeköy durağından 100 metre yürüdüğünüz takdirde Belgrad Ormanı'nın ana giriş kapısına ulaşabilirsiniz.

Belgrad Ormanı Giriş Ücreti Ne Kadar?

2020 Belgrad Ormanı giriş ücretleri:

  • Yaya 4 TL
  • Otomobil 10 TL
  • Minibüs 35 TL
  • Midibüs 60 TL
  • Otobüs 110 TL

Belgrad Ormanı Gezilecek Yerler

Belgrad Ormanı'nda tarihi bentleri, Neşet Suyu Tabiat Parkı'nı, geyik üretim tesislerini, üçgen evi, piknik alanlarını ziyaret edebilirsiniz.

Belgrad Ormanı Neşet Suyu Nerede?

Belgrad Ormanı'nın en güzel ve en çok ilgi gören tabiat parklarından birisi olan Neşet Suyu, adını Müderris Neşe Bey'den almış. Geçmişten günümüze ulaşmış olan birçok mimari esere, birçok farklı bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Şehrin kalabalığından uzaklaşmak istediğinizde huzur içinde vakit geçirmenize olanak sağlıyor.

Belgrad Ormanı Koşu Parkuru Nerede?

6200 metre uzunluğunda olan koşu parkuru, Neşet Suyu Tabiat Parkı'nda yer alıyor.

Belgrad Ormanı Yürüyüş Parkuru Nerede?

Belgrad Ormanı yürüyüş parkuru aslında koşu parkuru ile aynı. Parkur, Neşet Suyu Tabiat Parkı'nda yer alıyor.

Belgrad Ormanı Üçgen Ev Nerede?

Neşet Suyu Tabiat Parkı'nda çeşmenin paralelindeki köprünün hemen karşısında yer alan üçgen ev, fotoğraf çektirmek için ideal bir yer.

Belgrad Ormanı Piknik Alanı Nerede?

Belgrad Ormanı mesire alanı nerede diye düşünenler birden fazla yanıt sunuyor. Ormanda doğa içinde piknik yapabileceğiniz mesire alanları mevcut. Mesire alanlarının isimleriyse şöyle:

  • Ayvat Bendi
  • Binbaşı Çeşmesi
  • Benler
  • Kömürcübent
  • Kirazlıbent, Irmak
  • Mehmet Akif Ersoy
  • Neşet Suyu
  • Falih Rıfkı Atay
  • Fatih Çeşmesi

Belgrad Ormanı'nda Mangal Yasak mı?

Belgrad Ormanı'nda belirli alanlarda mangal yapabilirsiniz. O alanlar haricinde piknik ve mangal yapılmasına izin verilmiyor.

Belgrad Ormanı Bisiklet Kiralamaya Uygun mu?

Belgrad Ormanı içinde bisiklet kiralayabileceğiniz bir yer maalesef yok. En yakın bisiklet kiralama noktası, Yeniköy'de bulunuyor.

Belgrad Ormanı Ağaç Türleri Neler?

Belgrad Ormanı'nda 18 farklı türde ağaç bulunuyor. Ağaç türlerinin isimleriyse şöyle; sapsız meşe, saplı meşe, mazı meşesi, doğu kayını, Macar meşesi, adi gürgen, yapışkan kızılağaç, saçlı meşe , gümüşi ıhlamur, boz söğüt ,sivri meyveli dişbudak, gürgen yapraklı karaağaç, Anadolu kestanesi, ova akçaağacı, kuşüvezi, titrekkavak, adi fındık, aksöğüt.

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