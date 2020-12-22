Belgrad ormanı nerede? Arabayla, İETT ile, metroyla nasıl gidilir?

Belgrad Ormanı; doğal güzelliği, yürüyüş parkurları ve mesire alanlarıyla misafirlerini keyifli ve huzurlu bir güne geçirmeye davet ediyor. Peki, tarihi ve doğanın kusursuzluğunu içinde barındıran Belgrad Ormanı'nı ne kadar tanıyoruz? Belgrad Ormanı nerede, nereye bağlı gibi soruların cevaplarını sizler için derledik. İşte ayrıntılarıyla Belgrad Ormanı...
İstanbul'un oksijen deposu olan Belgrad Ormanı; İstanbul ilinin Avrupa Yakası'nda, Çatalca Yarımadası'nın doğusunda yer alıyor.
Belgrad Ormanı, İstanbul ilinin Sarıyer ilçesine bağlı.
Belgrad Ormanı nasıl gidilir diye düşünenlere farklı seçenekler sunuyor. Ormana özel aracınız ya da toplu taşıma araçlarıyla gidebilirsiniz.
Belgrad Ormanı Arabayla Nasıl Gidilir?
Araçla gidecekler için Belgrad Ormanı yol tarifi şöyle: Taksim-Sarıyer-Kilyos ya da Bahçeköy-Kilyos-Ayazma hattını kullanarak Belgrad Ormanı'na ulaşabilirsiniz.
Belgrad Ormanı'na İETT İle Nasıl Gidilir?
Belgrad Ormanı nasıl gidilir İETT kullanılabilir mi diye düşünüyorsanız, aşağıda verdiğimiz bilgiler doğrultusunda toplu taşıma araçlarını kullanabilirsiniz.
Belgrad Ormanı'na Nasıl Gidilir Metro Kullanılabilir mi?
Belgrad Ormanı'na metro aracılığıyla ulaşmak isterseniz Yenikapı - Hacıosman metro hattını kullanmanız gerekiyor.
2020 Belgrad Ormanı giriş ücretleri:
Belgrad Ormanı'nda tarihi bentleri, Neşet Suyu Tabiat Parkı'nı, geyik üretim tesislerini, üçgen evi, piknik alanlarını ziyaret edebilirsiniz.
Belgrad Ormanı'nın en güzel ve en çok ilgi gören tabiat parklarından birisi olan Neşet Suyu, adını Müderris Neşe Bey'den almış. Geçmişten günümüze ulaşmış olan birçok mimari esere, birçok farklı bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Şehrin kalabalığından uzaklaşmak istediğinizde huzur içinde vakit geçirmenize olanak sağlıyor.
6200 metre uzunluğunda olan koşu parkuru, Neşet Suyu Tabiat Parkı'nda yer alıyor.
Belgrad Ormanı yürüyüş parkuru aslında koşu parkuru ile aynı. Parkur, Neşet Suyu Tabiat Parkı'nda yer alıyor.
Neşet Suyu Tabiat Parkı'nda çeşmenin paralelindeki köprünün hemen karşısında yer alan üçgen ev, fotoğraf çektirmek için ideal bir yer.
Belgrad Ormanı mesire alanı nerede diye düşünenler birden fazla yanıt sunuyor. Ormanda doğa içinde piknik yapabileceğiniz mesire alanları mevcut. Mesire alanlarının isimleriyse şöyle:
Belgrad Ormanı'nda belirli alanlarda mangal yapabilirsiniz. O alanlar haricinde piknik ve mangal yapılmasına izin verilmiyor.
Belgrad Ormanı içinde bisiklet kiralayabileceğiniz bir yer maalesef yok. En yakın bisiklet kiralama noktası, Yeniköy'de bulunuyor.
Belgrad Ormanı'nda 18 farklı türde ağaç bulunuyor. Ağaç türlerinin isimleriyse şöyle; sapsız meşe, saplı meşe, mazı meşesi, doğu kayını, Macar meşesi, adi gürgen, yapışkan kızılağaç, saçlı meşe , gümüşi ıhlamur, boz söğüt ,sivri meyveli dişbudak, gürgen yapraklı karaağaç, Anadolu kestanesi, ova akçaağacı, kuşüvezi, titrekkavak, adi fındık, aksöğüt.
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