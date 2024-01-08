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Belhanda'dan Galatasaray açıklaması geldi! Eski takımına geri mi dönüyor?

08.01.2024 09:47 | Son Güncelleme:
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Dün akşam oynanan Galatasaray-Konyaspor maçını izlemek için stadyuma gelen Younes Belhanda, hakkında çıkan transfer iddialarına cevap verdi. Geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor ile yollarını ayıran Belhanda'nın Galatasaray ya da Trabzonspor'a transfer olacağı konuşuluyordu.

Adana Demirspor ile sözleşmesini fesheden Younes Belhanda, Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-0 yendiği maçta tribünde yer almıştı. Mücadelenin sonunda açıklamalarda bulunan Belhanda, geleceğine yönelik net konuştu.

"GALATASARAY MAÇINA BİR FUTBOLSEVER OLARAK GELDİM"

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Ajansspor'a konuşan Belhanda transfer ile ilgili sorulan sorulara "Henüz bir takımla anlaşmadım. Hakkımda hayırlısı olsun. Galatasaray maçına bir futbolsever olarak geldim" ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

"BAŞKA BİR ÜLKEDEN TAKIMLA ANLAŞTIĞINI DUYDUK"

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise, "Belhanda ile ilgili bir düşüncemiz olmadı. Başka bir ülkeden takımla anlaştığını duyduk. Onun için hayırlısı olsun. Ana hedefimiz maçları kazanmak. Transfer önümüzdeki günlerde netleşecektir." şeklinde açıklama yaptı.

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