Belhanda, Galatasaray'ın başını ağrıtmaya devam ediyor! FIFA'nın kararı sonrası CAS'a gittiler...

Galatasaray, FIFA'nın Belhanda hamlesi sonrası harekete geçti. Kuru kuruya para ödemek istemeyen sarı-kırmızılılar bir üst kurul CAS'a giderek alınan karara itiraz edecek.

GALATASARAY'I FIFA'YA ŞİKAYET ETMİŞTİ

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra sarı-kırmızılı ekibi FIFA'ya şikayet edecek ve mukavelesinin bitimine kadar olan tüm paralarını talep eden Belhanda bunun yanında manevi tazminat davası da açmıştı.

FIFA BELHANDA'YI HAKLI BULDU

FIFA, Belhanda'nın taleplerinin bazılarını haklı buldu. Oyuncunun sözleşme sonuna kadar olan iki aylık kazancının ödenmesini kabul eden kurul, Belhanda'ya kesilen cezaları da iptal etti. Manevi tazminat davasını kabul etmeyen FIFA, Belhanda'yı kısmen de olsa haklı buldu.

CAS'A GİDİYOR...

Bu kararın ardından CAS'a itirazda bulunan Galatasaray, 160 sayfalık bir dilekçe hazırladı. CAS'tan çıkacak sonuca göre sarı-kırmızılılar Belhanda'ya yüklü bir para ödeyebilir.



