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Belhanda, Galatasaray'ın başını ağrıtmaya devam ediyor! FIFA'nın kararı sonrası CAS'a gittiler...

20.10.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan ayrıldıktan hemen sonra kulübe dava açan Belhanda hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. FIFA'nın haklı bulduğu yıldız oyuncu için CAS'a giden sarı-kırmızılı yönetim tam tamına 160 sayfalık bir savunma dilekçesi yazdı.

Belhanda, Galatasaray'ın başını ağrıtmaya devam ediyor! FIFA'nın kararı sonrası CAS'a gittiler...
Younes Belhanda

Younes Belhanda

FAS Fas
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Galatasaray, FIFA'nın Belhanda hamlesi sonrası harekete geçti. Kuru kuruya para ödemek istemeyen sarı-kırmızılılar bir üst kurul CAS'a giderek alınan karara itiraz edecek.

GALATASARAY'I FIFA'YA ŞİKAYET ETMİŞTİ

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Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra sarı-kırmızılı ekibi FIFA'ya şikayet edecek ve mukavelesinin bitimine kadar olan tüm paralarını talep eden Belhanda bunun yanında manevi tazminat davası da açmıştı.

FIFA BELHANDA'YI HAKLI BULDU

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FIFA, Belhanda'nın taleplerinin bazılarını haklı buldu. Oyuncunun sözleşme sonuna kadar olan iki aylık kazancının ödenmesini kabul eden kurul, Belhanda'ya kesilen cezaları da iptal etti. Manevi tazminat davasını kabul etmeyen FIFA, Belhanda'yı kısmen de olsa haklı buldu.

CAS'A GİDİYOR...

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Bu kararın ardından CAS'a itirazda bulunan Galatasaray, 160 sayfalık bir dilekçe hazırladı. CAS'tan çıkacak sonuca göre sarı-kırmızılılar Belhanda'ya yüklü bir para ödeyebilir.


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