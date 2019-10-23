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Belhanda'nın taraftarlara ettiği küfürler ortaya çıktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.10.2019 16:41 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Youens Belhanda'nın Real Madrid maçında oyundan çıkarken ve sonrasında yaptıkları, sarı-kırmızılı taraftarları çileden çıkarttı. Belhanda'nın oyundan çıkarken hangi küfürleri ettiği de ortaya çıktı.

Belhanda'nın taraftarlara ettiği küfürler ortaya çıktı

Galatasaraylı taraftarlarla tartışmaya giren Younes Belhanda'nın kullandığı ifadeler ortaya çıktı. Faslı oyuncunun, Sarı-Kırmızılı taraftarlara "O… Ç…. Hepinizin a.... k...." şeklinde küfürler ettiği belirtildi.

Oyundan çıkarken ıslıklanan ve önce el kol hareketleri ile tepkiye karşılık veren Belhanda, ardından da Fransızca küfür etmeye başladı. 29 yaşındaki oyuncu "O… Ç…. Hepinizin a.... k...." diyerek tribünlere defalarca bağırırken ardından da direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.

Taraftarın tepkisini Fatih Terim ve kurmayları durdurmaya çalışırken Hasan Şaş da oyuncunun peşinden soyunma odasına gitti. Şaş, Belhanda ile geri dönerken kulübedeki hali ise Belhanda'yı daha da tepkilerin odağı haline getirdi. Takımın gol aradığı dakikalarda kulübede Belhanda'nın kahkahaları yükselirken etrafındakiler ile şakalaşıp umursamaz tavrını sürdürdü.

ELİYLE SİLAH İŞARETİ YAPTI

Younes Belhanda, Real Madrid maçında yedek kulübesine gelirken tribünlere yönelik hareketleriyle taraftarları çıldırttı. Faslı futbolcunun eliyle silah işareti yapması da büyük tepki gördü.

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Galatasaray younes belhanda belhanda

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