Belhanda'nın transferinde görüşmeler sonuçsuz kaldı

Transfer dönemi bitmeden elindeki yüksek ücretli oyunculardan kurtulmak isteyen Galatasaray'ın bu konuda en çok işini bitirmeye yaklaştığı isim Younes Belhanda'ydı. Ancak yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Belhanda'yı başka bir takıma gönderemedi. Özellikle Al Ahli ve son olarak Fransız ekibi Nice'in ciddi şekilde ilgilendiği Belhanda konusunda yapılan pazarlıklardan sonuç alınamadığı öğrenildi.
Cim Bom'a 2017 yılında transfer olan ve bonuslarla birlikte yıllık 3.5 milyon Euro civarında bir para kazanan Faslı orta saha oyuncusunun da, "Bonservisimi verin gideyim" demesinin de işleri zorlaştırdığı bilgisine ulaşıldı. Artık Belhanda'nın devre arasında gönderilmesi sağlanacak.
Bu da olmazsa, 30 yaşındaki oyuncu sezon sonunda serbest kalacak. Bu arada Belhanda dışında Ryan Babel, Diagne ve Feghouli için de somut teklifler alınmaması, bu üç ismin takımda kalmaya devam etmesine sebep oldu. (Sporx)
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