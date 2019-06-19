Belhanda Suudi Arabistan’ı reddetti

Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, kendisiyle uzun süredir ilgilenen Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad’dan aldığı teklifi kabul etmedi. TRT Spor’un haberine göre Belhanda, Al Ittihad kulübünden gelen teklifi kabul etmedi ve Galatasaray’da kalmak istediğini belirtti.
GALATASARAY’DA KALIYOR
Galatasaray ile son 2 sezonda şampiyonluk sevinci yaşayan 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde de Galatasaray’da mutlu olduğunu ve takımdan ayrılmak istemediğini açıklamıştı. Sarı kırmızılı takım ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Faslı futbolcu, geçtiğimiz sezon toplamda 35 maça çıkarken 4 gol ve 10 asistlik performans sergilemişti.
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