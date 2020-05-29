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Belhanda'ya Katar'dan 2 talip var

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.05.2020 20:36 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda için 2 kulübün transfer teklifinde bulunacağı belirtildi. FIFA menajeri Fatih İlek, sarı kırmızılı kulübe yıldız futbolcu için 2 Katar kulübünün teklif yapmaya hazırlandığını belirtti. İlek, 8 milyon euroluk bir teklif beklediğini dile getirdi.

Belhanda'ya Katar'dan 2 talip var

FIFA menajeri Fatih İlek, Galatasaray forması giyen Faslı futbolcu Belhanda'ya Katar'dan 2 talip olduğunu açıkladı.

Radyospor'a konuk olan İlek, "2 Katar kulübünün Belhanda için 8 milyon Euro'yu vermeye razı. Al Hilal ile görüşme var mı bilmiyorum ama Belhanda için Katar'dan kulüplerle görüşüyorum. Bitme aşamasında. Alıcı kulübün şartlarını zorlayarak bunu kazanmak istiyorlar. Galatasaray onay verirse Belhanda ile görüşecekler." dedi.

BELHANDA AYRILACAK MI?

İlek"Galatasaray'ı ekonomik olarak rahatlatmak için çalışmalarımız devam ediyor. Galatasaray'a 8 milyon Euro'ya yakın bir teklif bekliyorum. İki Katar ekibi de bunu ödemeye razı. Bu iki kulüp de Asya Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyor. Belhanda ayrılacak mı sorusunun cevabını haftaya net bir şekilde vermiş olacağız" dedi.

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