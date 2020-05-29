Belhanda'ya Katar'dan 2 talip var

FIFA menajeri Fatih İlek, Galatasaray forması giyen Faslı futbolcu Belhanda'ya Katar'dan 2 talip olduğunu açıkladı.
Radyospor'a konuk olan İlek, "2 Katar kulübünün Belhanda için 8 milyon Euro'yu vermeye razı. Al Hilal ile görüşme var mı bilmiyorum ama Belhanda için Katar'dan kulüplerle görüşüyorum. Bitme aşamasında. Alıcı kulübün şartlarını zorlayarak bunu kazanmak istiyorlar. Galatasaray onay verirse Belhanda ile görüşecekler." dedi.
İlek"Galatasaray'ı ekonomik olarak rahatlatmak için çalışmalarımız devam ediyor. Galatasaray'a 8 milyon Euro'ya yakın bir teklif bekliyorum. İki Katar ekibi de bunu ödemeye razı. Bu iki kulüp de Asya Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyor. Belhanda ayrılacak mı sorusunun cevabını haftaya net bir şekilde vermiş olacağız" dedi.
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