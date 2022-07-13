Belirli Gün ve Haftalar Takvimi 2022: MEB çizelgesi ile ay ay Belirli Gün ve Haftalar Takvimi

2022 yılı MEB çizelgesinde yer alan belirli gün ve haftalar oldukça merak edilen bir konu. Öğretmenlerin koordine ettiği etkinliklerle yılın çeşitli zamanlarında kutlanan bu özel günlerden bazıları MEB tarafından tatil olarak ilan edilir.
2021-2022 eğitim öğretim yılı içinde yer alan özel günler ve haftalar aylara göre şu şekilde sıralanır:
Ocak Ayı Belirli Gün ve Haftalar
- 1 Ocak: Yeni Yıl
- Ocak Ayının ilk haftası: Veremle Savaş Eğitimi Haftası
- 10 Ocak: Gazeteciler Günü
- Ocak ayının 2. Haftası: Enerji Tasarrufu Günü
- 25 Ocak: Dünya Cüzzam Günü
- 26 Ocak: Dünya Gümrük Günü
- 25 – 31 Ocak: Cüzzam Haftası
Şubat Ayı Belirli Gün ve Haftalar
- 19 Şubat: Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü
- 28 Şubat: Sivil Savunma Günü
Mart Ayı Belirli Gün ve Haftalar
- Mart ayının ilk haftası: Yeşilay Haftası
- 1 – 7 Mart: Deprem Haftası
- 8 Mart: Dünya Kadınlar Günü
- 8 – 14 Mart: Bilim ve Teknoloji Haftası
- 12 Mart: İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
- 16 Mart: Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıl Dönümü
- 18 Mart: Çanakkale Zaferi
- 21 Mart: Nevruz Bayramı
- 22 Mart: Dünya Çocuk Şiirleri Günü
- 27 Mart: Dünya Tiyatrolar Günü
- Mart ayının son Pazartesi günü: Kütüphaneler Haftası
Nisan Ayı Belirli Gün ve Haftalar
- 1- 7 Nisan: Kanserle Savaş Haftası
- 5 Nisan: Avukatlar Günü
- 7 Nisan: Dünya Sağlık Günü
- 8 – 14: Nisan Sağlık Haftası
- 14 Nisan: Şehitler Haftası
- 14 – 20 Nisan: Kutlu Doğum Haftası
- 23 Nisan: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Mayıs Ayı Belirli Gün ve Haftalar
- Mayıs ayının ilk haftası: Bilişim Haftası
- 1 Mayıs: Emek ve Dayanışma Günü
- 5 Mayıs: Avrupa Günü
- 6 Mayıs: Hıdırellez
- 1 – 7 Mayıs: Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası
- 4 – 10 Mayıs: İş Güvenliği Haftası
- Mayıs ayının 2. Pazar günü: Anneler Günü
- 10 – 16 Mayıs: Engelliler Haftası
- 15 Mayıs: Hava Şehitlerini Anma Günü
- 19 Mayıs: Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
- 29 Mayıs: İstanbul’un Fethi
Haziran Ayı Belirli Gün ve Haftalar
Haziran ayında okulların kapanması ile birlikte Eylül ayına kadar 3 aylık tatil süreci vardır. Okul öncesi Belirli Gün ve Haftalar 2022 yılı için şu şekilde:
- 5 Haziran: Dünya Çevre Günü
- Haziran ayının 3. Pazar günü: Babalar Günü
Temmuz Ayı Belirli Gün ve Haftalar
- 1 Temmuz: Kabotaj ve Deniz Bayramı
- 15 Temmuz: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
- 24 Temmuz: Gazeteciler ve Basın Bayramı
Ağustos Ayı Belirli Gün ve Haftalar
- 30 Ağustos: Zafer Bayramı
- 26 – 30 Ağustos: Zafer Haftası
Eylül Ayı Belirli Gün ve Haftalar
- 1 Eylül: Dünya Barış Günü
- Okulların açıldığı ilk hafta: İlköğretim Haftası
- 19 Eylül: Gaziler Günü
- 25 Eylül – 1 Ekim: İtfaiyecilik Haftası
- 26 Eylül: Türk Dil Bayramı
- 27 Eylül: Dünya Turizm Günü
Ekim Ayı Belirli Gün ve Haftalar
- Ekim ayının ilk Pazartesi günü: Dünya Çocuk Günü
- 4 Ekim: Hayvanları Koruma Günü
- 5 Ekim: Uluslararası Öğretmenler Günü
- 12 Ekim: Dünya Çiftçiler Günü
- 13 Ekim: Ankara'nın Başkent Oluşu
- 21 Ekim: Gazeteciler Bayramı
- 24 Ekim: Birleşmiş Milletler Günü
- 29 Ekim: Cumhuriyet Bayramı
- 29 Ekim - 4 Kasım: Kızılay Haftası
- 31 Ekim: Dünya Tasarruf Günü
Kasım Ayı Belirli Gün ve Haftalar
- 1 - 7 Kasım: Türk Harf Devrimi Haftası
- 2 – 8 Kasım: Lösemili Çocuklar Haftası
- 10 Kasım: Atatürk'ün Ölüm Günü
- 10 - 16 Kasım: Atatürk Haftası
- Kasım ayının 2. Pazartesi başlayan hafta: Dünya Çocuk Kitapları Haftası
- 20 Kasım: Çocuk Hakları Günü
- 24 Kasım: Öğretmenler Günü
Aralık Ayı Belirli Gün ve Haftalar
- 3 Aralık: Dünya Engelliler Günü
- 4 Aralık: Dünya Madenciler Günü
- 5 Aralık: Kadın Hakları Günü
- 10 Aralık gününü içine alan hafta: İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
- 10 Aralık: Dünya İnsan Hakları Günü
- 12 – 18 Aralık: Tutum, Yatırım ve Türk Malları (Yerli Malı) Haftası
- 20 – 27 Aralık: Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası
- 21 Aralık: En Uzun Gece
- 27 Aralık: Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi
- 31 Aralık: Yılbaşı