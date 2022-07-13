Belirli Gün ve Haftalar Takvimi 2022: MEB çizelgesi ile ay ay Belirli Gün ve Haftalar Takvimi

2022 yılı MEB çizelgesinde yer alan belirli gün ve haftalar oldukça merak edilen bir konu. Öğretmenlerin koordine ettiği etkinliklerle yılın çeşitli zamanlarında kutlanan bu özel günlerden bazıları MEB tarafından tatil olarak ilan edilir.

2021-2022 eğitim öğretim yılı içinde yer alan özel günler ve haftalar aylara göre şu şekilde sıralanır:

Ocak Ayı Belirli Gün ve Haftalar

1 Ocak: Yeni Yıl

Ocak Ayının ilk haftası: Veremle Savaş Eğitimi Haftası

10 Ocak: Gazeteciler Günü

Ocak ayının 2. Haftası: Enerji Tasarrufu Günü

25 Ocak: Dünya Cüzzam Günü

26 Ocak: Dünya Gümrük Günü

25 – 31 Ocak: Cüzzam Haftası

Şubat Ayı Belirli Gün ve Haftalar

19 Şubat: Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü

28 Şubat: Sivil Savunma Günü

Mart Ayı Belirli Gün ve Haftalar

Mart ayının ilk haftası: Yeşilay Haftası

1 – 7 Mart: Deprem Haftası

8 Mart: Dünya Kadınlar Günü

8 – 14 Mart: Bilim ve Teknoloji Haftası

12 Mart: İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

16 Mart: Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıl Dönümü

18 Mart: Çanakkale Zaferi

21 Mart: Nevruz Bayramı

22 Mart: Dünya Çocuk Şiirleri Günü

27 Mart: Dünya Tiyatrolar Günü

Mart ayının son Pazartesi günü: Kütüphaneler Haftası

Nisan Ayı Belirli Gün ve Haftalar

1- 7 Nisan: Kanserle Savaş Haftası

5 Nisan: Avukatlar Günü

7 Nisan: Dünya Sağlık Günü

8 – 14: Nisan Sağlık Haftası

14 Nisan: Şehitler Haftası

14 – 20 Nisan: Kutlu Doğum Haftası

23 Nisan: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Mayıs Ayı Belirli Gün ve Haftalar

Mayıs ayının ilk haftası: Bilişim Haftası

1 Mayıs: Emek ve Dayanışma Günü

5 Mayıs: Avrupa Günü

6 Mayıs: Hıdırellez

1 – 7 Mayıs: Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası

4 – 10 Mayıs: İş Güvenliği Haftası

Mayıs ayının 2. Pazar günü: Anneler Günü

10 – 16 Mayıs: Engelliler Haftası

15 Mayıs: Hava Şehitlerini Anma Günü

19 Mayıs: Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

29 Mayıs: İstanbul’un Fethi

Haziran Ayı Belirli Gün ve Haftalar

Haziran ayında okulların kapanması ile birlikte Eylül ayına kadar 3 aylık tatil süreci vardır. Okul öncesi Belirli Gün ve Haftalar 2022 yılı için şu şekilde:

5 Haziran: Dünya Çevre Günü

Haziran ayının 3. Pazar günü: Babalar Günü

Temmuz Ayı Belirli Gün ve Haftalar

1 Temmuz: Kabotaj ve Deniz Bayramı

15 Temmuz: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

24 Temmuz: Gazeteciler ve Basın Bayramı

Ağustos Ayı Belirli Gün ve Haftalar

30 Ağustos: Zafer Bayramı

26 – 30 Ağustos: Zafer Haftası

Eylül Ayı Belirli Gün ve Haftalar

1 Eylül: Dünya Barış Günü

Okulların açıldığı ilk hafta: İlköğretim Haftası

19 Eylül: Gaziler Günü

25 Eylül – 1 Ekim: İtfaiyecilik Haftası

26 Eylül: Türk Dil Bayramı

27 Eylül: Dünya Turizm Günü

Ekim Ayı Belirli Gün ve Haftalar

Ekim ayının ilk Pazartesi günü: Dünya Çocuk Günü

4 Ekim: Hayvanları Koruma Günü

5 Ekim: Uluslararası Öğretmenler Günü

12 Ekim: Dünya Çiftçiler Günü

13 Ekim: Ankara'nın Başkent Oluşu

21 Ekim: Gazeteciler Bayramı

24 Ekim: Birleşmiş Milletler Günü

29 Ekim: Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim - 4 Kasım: Kızılay Haftası

31 Ekim: Dünya Tasarruf Günü

Kasım Ayı Belirli Gün ve Haftalar

1 - 7 Kasım: Türk Harf Devrimi Haftası

2 – 8 Kasım: Lösemili Çocuklar Haftası

10 Kasım: Atatürk'ün Ölüm Günü

10 - 16 Kasım: Atatürk Haftası

Kasım ayının 2. Pazartesi başlayan hafta: Dünya Çocuk Kitapları Haftası

20 Kasım: Çocuk Hakları Günü

24 Kasım: Öğretmenler Günü

Aralık Ayı Belirli Gün ve Haftalar