EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Belirli Gün ve Haftalar Takvimi 2022: MEB çizelgesi ile ay ay Belirli Gün ve Haftalar Takvimi

Belirli Gün ve Haftalar Takvimi 2022: MEB çizelgesi ile ay ay Belirli Gün ve Haftalar Takvimi

13.07.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın belirli gün ve haftalarında öğrenci ve öğretmenlerin katılımı ile düzenlenen etkinliklerle gerçekleştirilen belirli kutlama ve anma günleri vardır. Millî Eğitim Bakanlığı'nın onayı ile oluşturulan Belirli Günler ve Haftalar, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesine uygun olarak kutlanır. MEB Belirli Gün ve Haftalar Takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl aylara göre düzenlenerek yayımlanır.

Belirli Gün ve Haftalar Takvimi 2022: MEB çizelgesi ile ay ay Belirli Gün ve Haftalar Takvimi

İçindekiler

  • Ocak Ayı Belirli Gün ve Haftalar
  • Şubat Ayı Belirli Gün ve Haftalar
  • Mart Ayı Belirli Gün ve Haftalar
  • Nisan Ayı Belirli Gün ve Haftalar
  • Mayıs Ayı Belirli Gün ve Haftalar
  • Haziran Ayı Belirli Gün ve Haftalar
  • Temmuz Ayı Belirli Gün ve Haftalar
  • Ağustos Ayı Belirli Gün ve Haftalar
  • Eylül Ayı Belirli Gün ve Haftalar
  • Ekim Ayı Belirli Gün ve Haftalar
  • Kasım Ayı Belirli Gün ve Haftalar
  • Aralık Ayı Belirli Gün ve Haftalar

2022 yılı MEB çizelgesinde yer alan belirli gün ve haftalar oldukça merak edilen bir konu. Öğretmenlerin koordine ettiği etkinliklerle yılın çeşitli zamanlarında kutlanan bu özel günlerden bazıları MEB tarafından tatil olarak ilan edilir.

2021-2022 eğitim öğretim yılı içinde yer alan özel günler ve haftalar aylara göre şu şekilde sıralanır:

Ocak Ayı Belirli Gün ve Haftalar

  • 1 Ocak: Yeni Yıl
  • Ocak Ayının ilk haftası: Veremle Savaş Eğitimi Haftası
  • 10 Ocak: Gazeteciler Günü
  • Ocak ayının 2. Haftası: Enerji Tasarrufu Günü
  • 25 Ocak: Dünya Cüzzam Günü
  • 26 Ocak: Dünya Gümrük Günü
  • 25 – 31 Ocak: Cüzzam Haftası

Şubat Ayı Belirli Gün ve Haftalar

  • 19 Şubat: Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü
  • 28 Şubat: Sivil Savunma Günü

Mart Ayı Belirli Gün ve Haftalar

  • Mart ayının ilk haftası: Yeşilay Haftası
  • 1 – 7 Mart: Deprem Haftası
  • 8 Mart: Dünya Kadınlar Günü
  • 8 – 14 Mart: Bilim ve Teknoloji Haftası
  • 12 Mart: İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
  • 16 Mart: Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıl Dönümü
  • 18 Mart: Çanakkale Zaferi
  • 21 Mart: Nevruz Bayramı
  • 22 Mart: Dünya Çocuk Şiirleri Günü
  • 27 Mart: Dünya Tiyatrolar Günü
  • Mart ayının son Pazartesi günü: Kütüphaneler Haftası

Nisan Ayı Belirli Gün ve Haftalar

  • 1- 7 Nisan: Kanserle Savaş Haftası
  • 5 Nisan: Avukatlar Günü
  • 7 Nisan: Dünya Sağlık Günü
  • 8 – 14: Nisan Sağlık Haftası
  • 14 Nisan: Şehitler Haftası
  • 14 – 20 Nisan: Kutlu Doğum Haftası
  • 23 Nisan: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Mayıs Ayı Belirli Gün ve Haftalar

  • Mayıs ayının ilk haftası: Bilişim Haftası
  • 1 Mayıs: Emek ve Dayanışma Günü
  • 5 Mayıs: Avrupa Günü
  • 6 Mayıs: Hıdırellez
  • 1 – 7 Mayıs: Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası
  • 4 – 10 Mayıs: İş Güvenliği Haftası
  • Mayıs ayının 2. Pazar günü: Anneler Günü
  • 10 – 16 Mayıs: Engelliler Haftası
  • 15 Mayıs: Hava Şehitlerini Anma Günü
  • 19 Mayıs: Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
  • 29 Mayıs: İstanbul’un Fethi

Haziran Ayı Belirli Gün ve Haftalar

Haziran ayında okulların kapanması ile birlikte Eylül ayına kadar 3 aylık tatil süreci vardır. Okul öncesi Belirli Gün ve Haftalar 2022 yılı için şu şekilde:

  • 5 Haziran: Dünya Çevre Günü
  • Haziran ayının 3. Pazar günü: Babalar Günü

Temmuz Ayı Belirli Gün ve Haftalar

  • 1 Temmuz: Kabotaj ve Deniz Bayramı
  • 15 Temmuz: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  • 24 Temmuz: Gazeteciler ve Basın Bayramı

Ağustos Ayı Belirli Gün ve Haftalar

  • 30 Ağustos: Zafer Bayramı
  • 26 – 30 Ağustos: Zafer Haftası

Eylül Ayı Belirli Gün ve Haftalar

  • 1 Eylül: Dünya Barış Günü
  • Okulların açıldığı ilk hafta: İlköğretim Haftası
  • 19 Eylül: Gaziler Günü
  • 25 Eylül – 1 Ekim: İtfaiyecilik Haftası
  • 26 Eylül: Türk Dil Bayramı
  • 27 Eylül: Dünya Turizm Günü

Ekim Ayı Belirli Gün ve Haftalar

  • Ekim ayının ilk Pazartesi günü: Dünya Çocuk Günü
  • 4 Ekim: Hayvanları Koruma Günü
  • 5 Ekim: Uluslararası Öğretmenler Günü
  • 12 Ekim: Dünya Çiftçiler Günü
  • 13 Ekim: Ankara'nın Başkent Oluşu
  • 21 Ekim: Gazeteciler Bayramı
  • 24 Ekim: Birleşmiş Milletler Günü
  • 29 Ekim: Cumhuriyet Bayramı
  • 29 Ekim - 4 Kasım: Kızılay Haftası
  • 31 Ekim: Dünya Tasarruf Günü

Kasım Ayı Belirli Gün ve Haftalar

  • 1 - 7 Kasım: Türk Harf Devrimi Haftası
  • 2 – 8 Kasım: Lösemili Çocuklar Haftası
  • 10 Kasım: Atatürk'ün Ölüm Günü
  • 10 - 16 Kasım: Atatürk Haftası
  • Kasım ayının 2. Pazartesi başlayan hafta: Dünya Çocuk Kitapları Haftası
  • 20 Kasım: Çocuk Hakları Günü
  • 24 Kasım: Öğretmenler Günü

Aralık Ayı Belirli Gün ve Haftalar

  • 3 Aralık: Dünya Engelliler Günü
  • 4 Aralık: Dünya Madenciler Günü
  • 5 Aralık: Kadın Hakları Günü
  • 10 Aralık gününü içine alan hafta: İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
  • 10 Aralık: Dünya İnsan Hakları Günü
  • 12 – 18 Aralık: Tutum, Yatırım ve Türk Malları (Yerli Malı) Haftası
  • 20 – 27 Aralık: Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası
  • 21 Aralık: En Uzun Gece
  • 27 Aralık: Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi
  • 31 Aralık: Yılbaşı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
LGS tercihleri başladı mı? LGS tercihleri başladı mı?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi?YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi?
2022 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?2022 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Anahtar Kelimeler:
belirli gün ve haftalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

TYT'de kaç net kaç puan getirir?

TYT'de kaç net kaç puan getirir?

MEB'den flaş açıklama: İşte liselerin taban-tavan puanları...

MEB'den flaş açıklama: İşte liselerin taban-tavan puanları...

İlginizi Çekebilir

Cesedi çalılıkların arasında bulundu, katili en yakını çıktı

Cesedi çalılıkların arasında bulundu, katili en yakını çıktı

Aseksüel olduğunu keşfetti! “Seksi olduğumu söylüyorlar ama...”

Aseksüel olduğunu keşfetti! “Seksi olduğumu söylüyorlar ama...”

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

Canlı yayında pantolonunu indirdi! Sunucu donup kaldı

Canlı yayında pantolonunu indirdi! Sunucu donup kaldı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.