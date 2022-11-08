Bella Hadid hastanelik oldu! Yatakta hali sosyal medyada gündeme geldi

Yoğun modellik günlerden sonra Bella Hadid Lyme hastalığı yüzünden hastanelik oldu. Lyme, bir tür kenenin ısırması ile insana geçen bir bakterinin yol açtığı hastalık olarak biliniyor.

Hollywood dedikodu bloglarında yayınlanan haberlerin içeriklerine göre, geçtiğimiz Eylül ayında yapılan Moda Haftaları'ndan beri, her gün podyuma çıkan, çekimlere koşan ve bu süre zarfında uymak zorunda olduğu diyete olan bağlılığı sebebiyle neredeyse aç kalan Bella Hadid'in durumunun risk derecesi şimdilik bilinmiyor.

İş temposuna dayalı yorgunluğundan ve stresinden ötürü kanındaki enfeksiyon derecesinin arttığı söylenen Hadid hasta yatağından fotoğraflarını paylaştı.

Paylaştığı fotoğraflardaki bantlar ise, enfeksiyonun oluşturduğu yüksek derece ateş ve ağrıları hafifletmek için kullanılıyor.

Hadid'in yoğun tempoda yemek yemediği sadece sigara ve enerji içeceği ile beslendiği söyleniyordu.

