Bella Hadid'in ayna selfie'si hayranlarını mest etti

Dünyaca ünlü model Bella Hadid Instagram'ı salladı. 2019 yılının sosyal medyada en çok ses getiren isimlerinden olan Hadid ayna karşısında verdiği pozları takipçileriyle de paylaştı.

Riccardo Tisci tasarımı bir kıyafeti giyen Hadid cesur kıyafetiyle beğeni topladı. Sütyensiz giydiği kıyafetle hayranlarını mest eden Hadid yine sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

Filistin kökenli model Bella Hadid, 2019’un sosyal ağlardaki en popüler kadını seçildi. Hadid, cesur paylaşımları sayesinde birinciliğe oturdu.

BELLA HADİD KİMDİR?

Bella Hadid 9 Ekim 1996'da Hollandalı model Yolanda Hadid ile çocukken İsrail’den sınırdışı edilen ve ailesiyle birlikte ABD’ye göç eden Filistinli gayrimenkul geliştirme uzmanı Muhammed Hadid’in kızı olarak dünyaya geldi. Hadid, bir röportajında “Babam Amerika’ya ilk geldiğinde bir mülteciydi. Dolayısıyla ablam (Gigi), erkek kardeşim (Anwar) ve benim için bu konu çok yakınımızdaydı" dedi.

"Babam her zaman dindardı ve bizimle dua ederdi” diyen Hadid, kendini “Müslüman olmaktan gurur duyuyorum” sözleriyle ifade ediyor.

Hadid, iki yaşında Guess’in kampanyasında yer alarak moda kampanyalarının aranan yüzü haline geldi. Ablası Gigi'nin izinden gidip, modellik kariyerini başlatmadan önce soluğu New York'ta alan 1,79 boyundaki Bella, fotoğrafçılık eğitimine başlamak için kolları sıvadı. Başlarda işin mutfağında olmaktan zevk alan Bella podyuma sonradan transfer oldu.



