Bella Hadid'in pantolonu olay oldu! Seks detayı

Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, yılın ilk karını hayli lüks ve pahalı tarzıyla kutladı.

Page Six'in haberine göre; 24 yaşındaki süper model dikkat çeken kıyafetleriyle kar üzerinde poz verdi.

Ancak Hadid'in pozlarından çok giydiği pantolon göze çarptı.

'SEKS' DETAYI

Hadid, üzerinde sarı ve siyah renklerle "seks" kelimesinin işlendiği ünlü bir markanın özel koleksiyonuna ait beyaz pantolonu dikkat çekti.

Her bir ürünün tek örneğinin bulunduğu koleksiyondaki parçaların fiyatıysa dudak uçuklatıyor.

Koleksiyonda yer alan pantolonların fiyatı 15 bin dolar (yaklaşık 115 bin TL) civarında alıcı bulurken; Hadid'in giydiği deri ceket 10 bin dolara (yaklaşık 76 bin TL) satılıyor.

