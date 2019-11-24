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Bella Thorne, banyoda duş alırken videosunu paylaştı!

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ÜNLÜLER  | Son Güncelleme

Sıra dışı yaşam tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Bella Thorne, duş aldığı esnada çektiği videoyu sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Çocuk yaşta Disney filmlerinde yer alarak şöhret kapılarını aralayan ABD'li oyuncu Bella Thorne, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Cesur pozları ve sıra dışı yaşam tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Thorne, son paylaşımıyla yine olay oldu.

Geçtiğimiz günlerde verdiği duş pozuyla büyük ses getiren 22 yaşındaki oyuncu, bu defa duş aldığı esnada çektiği videosunu paylaştı. Thorne'un duş videosuna, kısa sürede bir milyonun üzerinde beğeni geldi.

Geçen yılın ağustos ayında bir proje için saçlarını omzuna kadar kestirmek zorunda kaldığını söyleyen ünlü oyuncu, şimdilerde saçlarının uzun ve sağlıklı olmasından çok memnun olduğunu dile getirdi.

Instagram'da 22 milyon takipçisi bulunan Thorne, ''Sosyal medyada hayatınızda kötü giden şeyleri hiç paylaşmıyorsunuz. Ben de kendi yolumdan gidip iyi şeyleri olduğu kadar kötü de paylaşmaya ve insanlara incinmenin doğal olduğunu göstermeye çalışıyorum'' sözleriyle, ruh sağlığı konusunda yeni bir farkındalık yarattığını da söylemişti.

Aynı zamanda +18 film sitesinde yönetmen koltuğuna oturarak magazin gündemini meşgul eden yıldız, söz konusu siteden 'En İyi Cinsel İçerikli Film Yönetmeni Ödülü' kazandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu dus almiyor ama, banyoda selfi video su olmus
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