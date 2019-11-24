Bella Thorne, banyoda duş alırken videosunu paylaştı!

Çocuk yaşta Disney filmlerinde yer alarak şöhret kapılarını aralayan ABD'li oyuncu Bella Thorne, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Cesur pozları ve sıra dışı yaşam tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Thorne, son paylaşımıyla yine olay oldu.
Geçtiğimiz günlerde verdiği duş pozuyla büyük ses getiren 22 yaşındaki oyuncu, bu defa duş aldığı esnada çektiği videosunu paylaştı. Thorne'un duş videosuna, kısa sürede bir milyonun üzerinde beğeni geldi.
Geçen yılın ağustos ayında bir proje için saçlarını omzuna kadar kestirmek zorunda kaldığını söyleyen ünlü oyuncu, şimdilerde saçlarının uzun ve sağlıklı olmasından çok memnun olduğunu dile getirdi.
Instagram'da 22 milyon takipçisi bulunan Thorne, ''Sosyal medyada hayatınızda kötü giden şeyleri hiç paylaşmıyorsunuz. Ben de kendi yolumdan gidip iyi şeyleri olduğu kadar kötü de paylaşmaya ve insanlara incinmenin doğal olduğunu göstermeye çalışıyorum'' sözleriyle, ruh sağlığı konusunda yeni bir farkındalık yarattığını da söylemişti.
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In August of last year my hair was cut up to my neck and shoulders for a movie...and it seemed like it wasn’t growing back...but now look how long it is!! I just did bleachless, heatless, and most importantly extensionless!! except for right now currently while my hair is green on another movie. I have wanted my hair to grow back long again, ever since I was on shake it they cut it real short one day.. and then put in extensions to match it back to its original length...it took me a very long time to not feel insecure with out exts or heat or whatever...but now look at how long it is. I’m so proud ❤️
Aynı zamanda +18 film sitesinde yönetmen koltuğuna oturarak magazin gündemini meşgul eden yıldız, söz konusu siteden 'En İyi Cinsel İçerikli Film Yönetmeni Ödülü' kazandı.
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