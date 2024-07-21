Bella Thorne bikinisiyle ayna karşısına geçip isyan etti! 'Gerçekçi olmayan güzellik standartları'

Selena Gomez ve Miley Cyrus gibi Disney kanalının şöhrete kavuşturduğu genç kuşak yıldızlardan olan Bella Thorne müstehcen paylaşımlarıyla zaman zaman adından söz ettiriyor.

Shake It Up (Haydi Çalkala) dizisinde canlandırdığı CeCe Jones karakteri ile tanınan ve kariyerinde hem şarkıcılık hem de yönetmenlik de yapan Thorne son dönemde popüler olan zayıflama hapına isyan etti.

Hem ülkemizde hem de dünyada sık kullanılan zayıflama hapına sitem eden Bella Thorne, popüler bir zayıflama ilacının 'gerçekçi olmayan güzellik standartları' yarattığını söyledi.

26 yaşındaki ünlü isim bikinisiyle fit formunu sergileyerek kilo kaybı üzerinde dikkate değer etkileri olan diyabet ilacına atıfta bulunarak insanların bu ilacı kullanmaması gerektiğine vurgu yaptı.



Zayıflamasının sebebinin bu ilaç olmadığını söyleyen Thorne "Her gün yüzdüm, terleyerek elimden geleni yaptım, her yere yürüyerek gittim ve sonunda kendimi iyi hissediyorum" dedi.