Bella Thorne'dan cinsellik itirafı

Yaptığı cesur paylaşımlarla çılgın hayat tarzıyla zaman zaman gündeme gelen Bella Thorne en son çıplak fotoğraflarının çalınmasıyla haber olmuştu. Fotoğrafları çalındıktan sonra tehdit edildiği için kendi fotoğraflarını paylaşan oyuncu Bella Thorne, geçtiğimiz gün katıldığı programda cinsel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu.

Cinsel ilişkiyi sevdiğini söyleyen oyuncu "Biseksüel değil panseksüelmişim" diyerek şaşırttı.

Daha önceleri kendisini biseksüel olarak tanımlayan Thorne, katıldığı programda panseksüelliğin anlamını öğrendikten sonra biseksüel olmadığını anladığını söylüyor.

Kendisini panseksüel olarak tanımlayan güzel oyuncu ayrıca cinsel ilişkiyi çok sevdiğini belirtti. Bella Thorne ayrıca ateşli olan her şeye karşı büyük bir arzu duyduğunu ekliyor.

PANSEKSÜEL NE DEMEK?

Cinsel kimliği ya da toplumsal kimliğini göz önünde bulundurmaksızın farklı eğilimleri olan insanlarla cinsel ve romantik ilişki kurabilen kişilere panseksüel deniyor.

