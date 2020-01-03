Bella Thorne'dan jartiyerli 2020 paylaşımı!

Cinsel içerikli film sitesinden ödül alan oyuncu Bella Thorne, mayolu paylaşımıyla Instagram'ı salladı.

22 yaşındaki ABD'li oyuncu Bella Thorne, giyinme odasından paylaştığı karede, siyah bir mayo, jartiyer çorapları ve çeşitli moda kolyeler taktığı stiliyle kameraya poz verdi.

Bella'nın bu paylaşımına 1 milyondan fazla beğeni yağdı. Bella, bu paylaşımının altına uzun bir de not düştü. 2019 başarılarını tek tek sıraladı. İşte Bella'nın notu:

"İşte 2019 Başarılarım: Kitabım 'En Çok Satanlar'a girdi. Carnegie salonunda sahne aldım. BBC'nin en etkili 100 kadın listesine girdim. Kısa filmim için yönetmen ödülü kazandım. 2020 için bir sonraki kısa filmimi yazmaya başladım. 2 farklı proje için yönetmen koltuğuna oturdum. Cilt bakımına başladım. (Umarım aknelerimden kurtulurum) Kötü hislerden ayrıldım. Bir ev daha satın aldım. Bir TV şovunda rol aldım. Bir televizyon programı yazdım ve sattım! Bu yıl 5 film çektim."

Bella Thorne, geçtiğimiz aylarda +18 videolar yayınlayan bir internet sitesi için yönetmen koltuğuna oturmuştu.

