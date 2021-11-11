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Bella Thorne'dan kız kıza yatak pozu! Beğeni butonu çöktü!

11.11.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu ve yönetmen Bella Thorne, Instagram hesabından yaptığı ses getiren paylaşımlara, hız kesmeden devam ediyor. Thorne'un, klip çekiminden paylaştığı yatak pozlarına beğeni yağdı.

Bella Thorne'dan kız kıza yatak pozu! Beğeni butonu çöktü!

Bir dönem yetişkin film yönetmenliği yaparak herkesi şaşkına çeviren ünlü oyuncu Bella Thorne, sosyal medya hesabından paylaştığı yatak pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu. Klip çekimi için kamera karşısına geçen ABD'li yıldız, iddialı pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Bella Thorne'dan kız kıza yatak pozu! Beğeni butonu çöktü!

Geçmişte çok eşli bir ilişki yaşayan Bella Thorne, 2019 yılında panseksüel olduğunu itiraf etmişti. Cinsiyet fark etmeksizin herkesle ilişki yaşayabilen panseksüellik terimi, cinsiyet körlüğü olarak da tanımlanıyor. Bella Thorne, şimdilerde Benjamin Mascolo ile aşk yaşıyor.

Bella Thorne'dan kız kıza yatak pozları! Beğeni butonu çöktü!

Thorne, geçtiğimiz yıllarda yetişkin film çekip yayınlayan bir site için yönetmen koltuğuna oturmuş, başarısından ötürü Vizyon Ödülü'ne layık görülmüştü. Küçük yaştan beri ekran önünde olan Thorne, Disney yapımlarındaki performansıyla tanınmıştı. Şimdilerde sınır tanımayan pozlar veren ünlü oyuncunun, çocuk yıldız imajını yok etmek istediği düşünülüyor.

Bella Thorne'dan kız kıza yatak pozları! Beğeni butonu çöktü!

Sosyal medyayı epey aktif kullanan Bella Thorne'un, Instagram'da 20 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Bella Thorne'dan kız kıza yatak pozları! Beğeni butonu çöktü!


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Bella Thorne
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