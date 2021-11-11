Bella Thorne'dan kız kıza yatak pozu! Beğeni butonu çöktü!

Bir dönem yetişkin film yönetmenliği yaparak herkesi şaşkına çeviren ünlü oyuncu Bella Thorne, sosyal medya hesabından paylaştığı yatak pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu. Klip çekimi için kamera karşısına geçen ABD'li yıldız, iddialı pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Geçmişte çok eşli bir ilişki yaşayan Bella Thorne, 2019 yılında panseksüel olduğunu itiraf etmişti. Cinsiyet fark etmeksizin herkesle ilişki yaşayabilen panseksüellik terimi, cinsiyet körlüğü olarak da tanımlanıyor. Bella Thorne, şimdilerde Benjamin Mascolo ile aşk yaşıyor.

Thorne, geçtiğimiz yıllarda yetişkin film çekip yayınlayan bir site için yönetmen koltuğuna oturmuş, başarısından ötürü Vizyon Ödülü'ne layık görülmüştü. Küçük yaştan beri ekran önünde olan Thorne, Disney yapımlarındaki performansıyla tanınmıştı. Şimdilerde sınır tanımayan pozlar veren ünlü oyuncunun, çocuk yıldız imajını yok etmek istediği düşünülüyor.

Sosyal medyayı epey aktif kullanan Bella Thorne'un, Instagram'da 20 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.



