Bella Thorne mesajını çıplak pozlarla verdi!

"Shake It Up" dizisiyle şöhrete kavuşan 24 yaşındaki Bella Thorne, yaptığı açıklamalarla sürekli gündemde kalmayı başarıyor. Son olarak cinsel içerikli site OnlyFans'ta hesap açan ve 24 saatte hiç paylaşım yapmadan 1 milyon dolar kazanan Bella Thorne, sosyal medya hesabından da paylaşımlarına devam ediyor.

Bella Thorne, son olarak National Coming Out Day gününü çıplak pozlarla kutladı.



Kendisini panseksüel olarak tanımlayan güzel oyuncu paylaşımına "Seksi olmak... Bu günü seviyorum kimi seviyorsan seviliyorsun. National Coming Out Day gününde diğerlerini nasıl destekleyeceksin?" notunu düştü.

National Coming Out Day; uluslararası kutlanan medeni farkındalık günüdür. Lezbiyen, biseksüel, aseksüel, eşcinsel ve transseksüel hak ve özgürlüklerine dikkat çekmek için kutlanır.

