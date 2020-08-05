Bellona Kayseri transferi kapattı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol yeni sezon öncesi transferi kapattı. 2020-2021 sezonu öncesi güçlü bir kadro oluşturarak sezona başlayacak olan Sarı-Kırmızılılar 10 yeni ismi bünyesine kattı.

Bellona Kayseri Basketbol takımı Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, "Önümüzdeki sezon başarı çıtasını yükseltmek istiyoruz. Dış transferde 7 ismi kadromuzu dahil ederken, geçen sezon takımımızda forma giyen 3 isim ile yeniden anlaşarak sözleşme imzaladık. Transfer tamamladık. Ancak ilerisi için belki genç oyuncu alabilir” diye konuştu.



