SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Bellona Kayseri transferi kapattı

Bellona Kayseri transferi kapattı

BASKETBOL HABERLERİ  | 05.08.2020 12:16 | Son Güncelleme

Geçen sezon yaşadığı sıkıntıları yeni sezonda yaşamak istemeyen Bellona Kayseri Basketbol dış transferde Tyasha Harris, Kylee Shook, Jacki Gemelos, Mikiah Herbert Harrigan, Esra Ural Topuz, Melis Gülcan ve Zeynep Öykü Kalbisağde ile anlaşma yaparken iç transferde ise Ayşegül Günay Aladağ ile Gülse Uğur 1 yıllık Fatma Dikmen ile ise 5 yıllık daha sözleşme imzaladı.

Bellona Kayseri transferi kapattı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol yeni sezon öncesi transferi kapattı. 2020-2021 sezonu öncesi güçlü bir kadro oluşturarak sezona başlayacak olan Sarı-Kırmızılılar 10 yeni ismi bünyesine kattı.

1

Bellona Kayseri Basketbol takımı Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, "Önümüzdeki sezon başarı çıtasını yükseltmek istiyoruz. Dış transferde 7 ismi kadromuzu dahil ederken, geçen sezon takımımızda forma giyen 3 isim ile yeniden anlaşarak sözleşme imzaladık. Transfer tamamladık. Ancak ilerisi için belki genç oyuncu alabilir” diye konuştu.

2

3


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Clippers, üçlük rekoru kırarak kazandıClippers, üçlük rekoru kırarak kazandı
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aselsan personelini taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı

Aselsan personelini taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı

Giyim devi iflas etti! Yüzlerce mağazası kapanıyor

Giyim devi iflas etti! Yüzlerce mağazası kapanıyor

Arda Turan'ın alacağı maaş herkesi şaşırttı

Arda Turan'ın alacağı maaş herkesi şaşırttı

Olimpiyatlara gidebilmek için bacağını kestirecek!

Olimpiyatlara gidebilmek için bacağını kestirecek!

Mert Hakan'a ödenen imza parası şok etti!

Mert Hakan'a ödenen imza parası şok etti!

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!

İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Pınar Karşıyaka Josh Carter ile anlaştı

Pınar Karşıyaka Josh Carter ile anlaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pınar Karşıyaka'nın yeniden kadrosuna kattığı Sek Henry, İzmir'e geldi

Sek Henry, İzmir'e geldi

NBA'de Los Angeles Clippers, üçlük rekoru kırarak kazandı

Clippers, üçlük rekoru kırarak kazandı

Daniel Hamilton, Frutti Extra Bursaspor'da

Frutti Extra Bursaspor'da transfer

Greg Monroe, Khimki Moskova'da

Greg Monroe, Khimki Moskova'da

Anadolu Efes'te Dunston'ın sözleşmesi yenilendi

Dunston'ın sözleşmesi yenilendi

Real Madrid, Felipe Reyes'in sözleşmesini uzattı

Felipe Reyes'in sözleşmesi uzatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.