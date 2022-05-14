Belma Simavi, İzzet Çapa ve Armağan Çağlayan'ın yaptıkları açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından merak edildi. Ünlü isim hayatını kaybetti. Vatandaşlar internette Belma Simavi kimdir? Erol Simavi'nin eşi Belma Simavi'nin ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte Erol Simavi'nin eşinin biyografisi ile ölümüne ilişkin detaylar...

BELMA SİMAVİ KİMDİR?

Belma Simavi ünlü gazeteci Erol Simavi'nin eşiydi.

Bir süredir koah nedeniyle hastanede tedavi gören Belma Simavi'nin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

BELMA SİMAVİ ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Belma Simavi’nin koah nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Konuyla ilgili detaylara ulaşıldığında haberimizde yer alacaktır.

İzzet Çapa sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Belma Hanım...

Belma Simavi...

O bir zarafet abidesiydi...

Üzüntümü tarif edecek kelimeler bulamıyorum...

Kabri nur, mekanı cennet olsun...

Hepimizin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun..."

Armağan Çağlayan, Belma Simavi'nin ölümü üzerine yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Belma Hanım…. Belma Simavi.. Gördüğüm en zarif, eğlenmesini en iyi bilen, en görgülü insanlardan bir tanesiydi…. Doğum günü partileri unutulmazdı … Yattığınız yer incitmesin … Yattığınız yer Nur dolsun…"

EROL SİMAVİ KİMDİR?

Erol Simavi, 5 Haziran 1930'da İstanbul'da dünyaya geldi.

Sedat ve Melek Simavi çiftinin oğlu olan Erol Simavi, tanınan bir gazeteci ve iş insanıydı.

1949 yılında Işık Lisesi'nden mezun olan Erol Simavi'nin babası Sedat Simavi 1953 yılında yaşamını yitirdi.

Erol Simavi, kardeşiyle beraber Türkiye'nin en çok okunan gazetelerinden birinin yönetimiyle ilgilenmiştir.

Erol Simavi 2015 yılında hayatını kaybetti.

