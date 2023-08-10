Below Deck'te şoke eden anlar! Ekip arkadaşının yatağına zorla girip...

Netflix'te de bazı sezonları bulunan Below Deck programında skandallar anlar yaşandı ve dünya gündemine bomba gibi düştü.

Laura Bileskalne güverte tayfası Adam Kodra'ya yönelik uygunsuz davranışı yüzünden tepki çekti.

Adam Laura'ya onunla arkadaşlıktan öte bir şey yapmak istemediğini defalarca söylemişti ama inatçı hostes hayır cevabını kabul etmedi ve onu takip etmeye devam etti.

Amerikan realite televizyon dizisi Below Deck Down Under'da Laura Bileskalne, mürettebat arkadaşı Adam Kodra'nın ranzasına tırmanıp ona masaj yapmaya çalıştıktan sonra öfkeye yol açtı.

Adam'ı takip eden genç kadın elinde bir tüp nemlendirici tutarken, "Kapıyı kapatmamız gerek," diye yalvardı.

Adam üst ranzaya tırmanıp uyumaya çalıştığında, Laura onu mıncıklamaya başladı ve masaj yapmak amacıyla sırtına nemlendirici sıktı.

Kameraman, "Laura, yapımcılardan aşağı inmeni söyleyen bir mesaj aldım" diye onu bilgilendirdi. Daha sonra Adam'ın sırtını ovmaya devam etti ve bir yapımcı içeri girip ona 'aşağı inmesini' ve kendi kabinine geri dönmesini söyledi.

BAŞKA BİR YARIŞMACI DA ÇIRILÇIPLAK YATAĞA GİRDİ

Tüm bunlar, Luke'un içkili bir gecenin ardından yarı uykulu bir haldeyken Margot Sisson'ın yatağına çırılçıplak girmesinin ardından yapımcılar tarafından kabinden çıkarılmasından kısa bir süre sonra yaşandı.



Ertesi gün, hem Luke hem de Laura Kaptan Jason Chambers tarafından görevden alındı.

