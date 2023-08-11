Fiyatı 2799 TL'ye düştü! Mutfakta harikalar yaratmanızı sağlayacak stand mikserde indirim

Son yıllarda mutfaklarda sıkça gördüğümüz stand mikserler karıştırma, yoğurma ve çırpma işlemlerinde kullanılan çok yönlü mutfak aletleri olarak karşımıza çıkıyor. Zamandan tasarruf etmenizi ve büyük miktarlarda malzemeyi aynı anda karıştırmanızı sağlayan bu teknoloji harikası cihazlar kullanıcılar tarafından oldukça seviliyor. Piyasada birçok model bulunmasına karşın Karaca'nın Mastermaid Chef model stand mikseri oldukça övgü topluyor. Günün fırsatları kapsamında kısa süreliğine 700 TL indirimle satışta olan bu miksere bir göz atmaya ne dersiniz?

Çok satanlarda birinci sırada: Karaca Mastermaid Chef Stand Mikser Rouge Red 1500W 5 Litre

Karaca Mastermaid Chef Stand Mikser, 1500 Watt güçlü motoru sayesinde hızlı ve etkili bir karıştırma işlemi sağlar. 5 litrelik büyük bir karıştırma kabına sahiptir, bu sayede büyük miktarlarda malzemeyi aynı anda karıştırabilme imkanı sunar. Farklı karıştırma işlemleri için birçok farklı hız seçeneği bulunur. Ayrıca, karıştırma kabının dış kısmında yer alan eklenti başlığı sayesinde diğer mutfak aletlerini de kullanabilmeye imkan tanır. Dayanıklı ve sağlam yapısıyla uzun süreli kullanım için uygundur. Paslanmaz çelik karıştırma kabı ve karıştırma çubuğu, hijyenik bir kullanım sağlar. Basit ve kullanıcı dostu bir kontrol paneline sahiptir. Hız kontrolü kolaylıkla ayarlanabilir. Ayrıca, çıkarılabilir parçaları sayesinde temizliği de kolaydır.

Ürün, çırpma teli, yoğurma kanatı ve karıştırma çubuğu gibi farklı aksesuarlar ile birlikte gelir. Bu sayede çeşitli karıştırma ihtiyaçlarınıza yanıt verebilir. Rouge Red modeli şık ve modern tasarımıyla mutfağınıza eşsiz bir hava katar.

Kullanıcı yorumları

"Annem hamur işlerine sardığı için aldım. Yer gök bazlama ekmek oldu. Kendisi pek memnun."

"Hediye olarak alınabilecek bir ürün. Çok işe yarıyor, annem yorulmaktan kurtuldu."

Bu içerik 11 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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