HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fiyatı 2799 TL'ye düştü! Mutfakta harikalar yaratmanızı sağlayacak stand mikserde indirim

Fiyatı 2799 TL'ye düştü! Mutfakta harikalar yaratmanızı sağlayacak stand mikserde indirim

11.08.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamur işleriyle aranız iyiyse, pastadan keke, börekten çöreğe lezzetli yiyecekleri hem ekonomik hem de sağlıklı olsun diye dışarıdan almak yerine evde yapmayı tercih ediyorsanız sizin de bir stand miksere ihtiyacınız var demektir! Hem zamandan hem enerjiden tasarruf etmenizi sağlayacak bir stand mikser arayışındaysanız doğru yerdesiniz. Karaca Mastermaid Chef Stand Mikser'in 700 TL indirimle satışta! Ürünü sizin için inceledik. İşte detaylar!

Fiyatı 2799 TL'ye düştü! Mutfakta harikalar yaratmanızı sağlayacak stand mikserde indirim

Son yıllarda mutfaklarda sıkça gördüğümüz stand mikserler karıştırma, yoğurma ve çırpma işlemlerinde kullanılan çok yönlü mutfak aletleri olarak karşımıza çıkıyor. Zamandan tasarruf etmenizi ve büyük miktarlarda malzemeyi aynı anda karıştırmanızı sağlayan bu teknoloji harikası cihazlar kullanıcılar tarafından oldukça seviliyor. Piyasada birçok model bulunmasına karşın Karaca'nın Mastermaid Chef model stand mikseri oldukça övgü topluyor. Günün fırsatları kapsamında kısa süreliğine 700 TL indirimle satışta olan bu miksere bir göz atmaya ne dersiniz?

Çok satanlarda birinci sırada: Karaca Mastermaid Chef Stand Mikser Rouge Red 1500W 5 Litre

Adsız tasarım - 2023-08-11T113654.078

Karaca Mastermaid Chef Stand Mikser, 1500 Watt güçlü motoru sayesinde hızlı ve etkili bir karıştırma işlemi sağlar. 5 litrelik büyük bir karıştırma kabına sahiptir, bu sayede büyük miktarlarda malzemeyi aynı anda karıştırabilme imkanı sunar. Farklı karıştırma işlemleri için birçok farklı hız seçeneği bulunur. Ayrıca, karıştırma kabının dış kısmında yer alan eklenti başlığı sayesinde diğer mutfak aletlerini de kullanabilmeye imkan tanır. Dayanıklı ve sağlam yapısıyla uzun süreli kullanım için uygundur. Paslanmaz çelik karıştırma kabı ve karıştırma çubuğu, hijyenik bir kullanım sağlar. Basit ve kullanıcı dostu bir kontrol paneline sahiptir. Hız kontrolü kolaylıkla ayarlanabilir. Ayrıca, çıkarılabilir parçaları sayesinde temizliği de kolaydır.
Ürün, çırpma teli, yoğurma kanatı ve karıştırma çubuğu gibi farklı aksesuarlar ile birlikte gelir. Bu sayede çeşitli karıştırma ihtiyaçlarınıza yanıt verebilir. Rouge Red modeli şık ve modern tasarımıyla mutfağınıza eşsiz bir hava katar.

Kullanıcı yorumları

  • "Annem hamur işlerine sardığı için aldım. Yer gök bazlama ekmek oldu. Kendisi pek memnun."

  • "Hediye olarak alınabilecek bir ürün. Çok işe yarıyor, annem yorulmaktan kurtuldu."
Ürünü İncele

Bu içerik 11 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin!

Günün fırsatları kapsamındaki modadan ev yaşama binlerce üründeki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

İlginizi Çekebilir

Mutfaktaki favoriniz olacak! Tefal'in sevilen airfryer modeli indirimde

Mutfaktaki favoriniz olacak! Tefal'in sevilen airfryer modeli indirimde

 Jack Wolfskin mi Stanley mi? Hangisi daha iyi, sizin için karşılaştırdık

Jack Wolfskin mi Stanley mi? Hangisi daha iyi, sizin için karşılaştırdık

 Trendlerin ötesine geçin! Camper'da %30'a varan indirim

Trendlerin ötesine geçin! Camper'da %30'a varan indirim

 Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Yıllara meydan okuyan tasarımıyla sokak modasının gözdesi! Bu fırsatı kaçırmayın

Yıllara meydan okuyan tasarımıyla sokak modasının gözdesi! Bu fırsatı kaçırmayın

 Sportif şıklığınızı pekiştirecek Puma çantalarda %75'e varan indirim

Sportif şıklığınızı pekiştirecek Puma çantalarda %75'e varan indirim

 "Bir parfüme binlerce lira veremem!" diyenler için sevilen kokuların muadillerini bulduk

"Bir parfüme binlerce lira veremem!" diyenler için sevilen kokuların muadillerini bulduk

 Rahat, kaliteli, uygun fiyatlı bir boxer arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Rahat, kaliteli, uygun fiyatlı bir boxer arıyorsanız bakmadan geçmeyin

 Baharatlarınız taptaze kalsın! Karaca baharatlıkta %35 indirim

Baharatlarınız taptaze kalsın! Karaca baharatlıkta %35 indirim

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
karaca mikser

İş birliği İçerikleri

Rahatlığına hayran kalacağınız Crocs modellerini sizin için seçtik

Rahatlığına hayran kalacağınız Crocs modellerini sizin için seçtik

Hi Barbie, Hi Ken! Çocuklarınızı sevindirecek en havalı Barbie oyuncakları

Hi Barbie, Hi Ken! Çocuklarınızı sevindirecek en havalı Barbie oyuncakları

Jack Wolfskin mi Stanley mi? Hangisi daha iyi, sizin için karşılaştırdık

Jack Wolfskin mi Stanley mi? Hangisi daha iyi, sizin için karşılaştırdık

Kombinlerinizin en havalı eşlikçisi olmaya aday! Puma sneakerde 938 TL indirim

Kombinlerinizin en havalı eşlikçisi olmaya aday! Puma sneakerde 938 TL indirim

"Parfüme binlerce lira veremem!" diyenler için en sevilen kokuların muadilleri

"Parfüme binlerce lira veremem!" diyenler için en sevilen kokuların muadilleri

Formunuzu bozmadan atıştırmalık ihtiyacınızı karşılayın! Sağlık dolu kuru meyveler

Formunuzu bozmadan atıştırmalık ihtiyacınızı karşılayın! Sağlık dolu kuru meyveler

Tümünü Gör
Formunuzu bozmadan atıştırmalık ihtiyacınızı karşılayın! Sağlık dolu kuru meyveler

Formunuzu bozmadan atıştırmalık ihtiyacınızı karşılayın! Sağlık dolu kuru meyveler

Pürüzsüz bir cilt mümkün! En etkili bakım kremlerini sizin için seçtik

Pürüzsüz bir cilt mümkün! En etkili bakım kremlerini sizin için seçtik

İşte "Az, çoktur!" sözünün doğruluğunu kanıtlayacak parçalar

İşte "Az, çoktur!" sözünün doğruluğunu kanıtlayacak parçalar

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Trendlerin ötesine geçin! Camper'da %30'a varan indirim

Trendlerin ötesine geçin! Camper'da %30'a varan indirim

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'yi inceledik

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'yi inceledik

Tümünü Gör
Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'yi inceledik

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'yi inceledik

Favori içeceğinizi evde kendiniz hazırlayarak serinleyin!

Favori içeceğinizi evde kendiniz hazırlayarak serinleyin!

Ter, yağmur, gözyaşı hepsine dayanıklı! İşte en iyi waterproof maskaralar

Ter, yağmur, gözyaşı hepsine dayanıklı! İşte en iyi waterproof maskaralar

Hafif, rahat, dayanıklı! Puma sneakerda kaçırılmayacak fırsat

Hafif, rahat, dayanıklı! Puma sneakerda kaçırılmayacak fırsat

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Sportif şıklığınızı pekiştirecek Puma çantalarda %75'e varan indirim

Sportif şıklığınızı pekiştirecek Puma çantalarda %75'e varan indirim

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Rahatlığına hayran kalacağınız Crocs modellerini sizin için seçtik

Rahatlığına hayran kalacağınız Crocs modellerini sizin için seçtik

Hi Barbie, Hi Ken! Çocuklarınızı sevindirecek en havalı Barbie oyuncakları

Hi Barbie, Hi Ken! Çocuklarınızı sevindirecek en havalı Barbie oyuncakları

Jack Wolfskin mi Stanley mi? Hangisi daha iyi, sizin için karşılaştırdık

Jack Wolfskin mi Stanley mi? Hangisi daha iyi, sizin için karşılaştırdık

Kombinlerinizin en havalı eşlikçisi olmaya aday! Puma sneakerde 938 TL indirim

Kombinlerinizin en havalı eşlikçisi olmaya aday! Puma sneakerde 938 TL indirim

"Parfüme binlerce lira veremem!" diyenler için en sevilen kokuların muadilleri

"Parfüme binlerce lira veremem!" diyenler için en sevilen kokuların muadilleri

Formunuzu bozmadan atıştırmalık ihtiyacınızı karşılayın! Sağlık dolu kuru meyveler

Formunuzu bozmadan atıştırmalık ihtiyacınızı karşılayın! Sağlık dolu kuru meyveler

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Yer: Kocaeli! Görenleri kendine hayran bırakıyor: Enteresan bir anısı da var

Görenleri kendine hayran bırakıyor! Enteresan bir anısı da var

Davada karar çıktı! 16 yıllık eşi Hanife'yi öldüren katil kocaya 'mesaj' indirimi

16 yıllık eşini otobüs terminalinde öldürmüştü! O davada karar çıktı

Karadeniz zekası! Öyle bir yöntem buldular ki... Balık gibi avlıyorlar

Karadeniz zekası! Öyle bir yöntem buldular ki... Balık gibi avlıyorlar

'Telefonuma indirdim, 40 dolar kazandığımı gördüm! 3 günde iyi kazançtı' İnternette görüp tıkladı... 45 bin dolar beklerken 12 bin 500 dolardan oldu

İnternette görüp tıkladı! 45 bin dolar kazanmayı beklerken...

Hatay'da trafik kazası: 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı!

Hatay'da trafik kazası: 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı!

Gurbetçi cinayetinin arkasından 'yasak aşk' çıktı! Sevgilisiyle plan yaptı, sonrası ise korkunç

Gurbetçi cinayetinin arkasından 'yasak aşk' çıktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.