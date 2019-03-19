Bembeyaz travertenleri ile büyüleyen Denizli’ye gideceklere tavsiyeler

Denizli deyince benim aklıma hep horozu, Pamukkale ve nedendir bilmem rahmetli Özay Gönlüm gelirdi. Güney Ege'nin büyük bir o kadar sıcak şehri Denizli.

Şehrin kalbi horoz heykel ininde bulunduğu Çınar diye adlandırılan semt. Burada kısa bir gezinti yapıp şehirle özdeşleşen Pamukkale'yi gezmelisiniz. Pamukkale’ye ulaşmak için yolcu360’ın Denizli rent a car seçeneklerine bakın. Yol yaklaşık 15-20 dakika sürmekte. Burası gerçekten muhteşem bir doğa güzelliğine sahip.

Havuzlarda sadece ayakkabınızı çıkarmanız koşuluyla yürüyebilirsiniz. Pamukkale teraslarının kaplıca suyu akan bir çok sıcak su kaynakları olması ilgi çekici. Beyaz travertenlerin üzerinde yürümek ilgi çekici olsa da acaba bu doğal güzelliği bence yok ettiğimizi düşünüyorum.

Hemen sağ tarafta norma ücret 5 TL, müze kartlıların ücretsiz gezebileceği müzede lahitler, heykeller, küçük değerli eşyalar sergilenmekte. Hemen karşısında ise Antik havuz bulunmakta. Başlıca romatizmal, kalp damar hastalıkları ve cilt hastalıklarına iyi geldiği bilimsel olarak kanıtlanmış. Antik havuza girişin bedeli ise 32 TL. Gelelim Hierapolis’e yaklaşık 2 kilometrekarelik bir alana yayılmış antik kent zamanında Kutsal şehir olarak adlandırılıyormuş. Hierapolis’in bir Frigya kenti olduğu düşünülüyor hatta adını Bergama’nın kurucusu Telephosun karısı Hiera'dan aldığı bilinmektedir. Bir çok deprem yaşayan antik kent yine de günümüze kadar önemli eserlerini sergilemeyi başarabilmiş. Antik kent zamanında Hristiyanlığın merkezi olarak bilinirmiş ki Hz. İsa’nın havarilerinden Aziz Filipus burada öldürülmüş ve mezarı hemen yamaçtaki kilisenin kalıntılarının dibinde yer almaktadır. Buranın hemen solunda ise muhteşem mimarisi ile Antik tiyatroyu ziyaret etmenizi isterim, tek kelime ile büyüleyiciydi. Antik şehrin diğer tarafındaki bazilika ve agora kalıntıları ise muhteşem.