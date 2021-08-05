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  4. Ben Affleck Jennifer Lopez'e aldığı yüzüğü hâlâ saklıyor! 105 milyon TL değerinde

Ben Affleck Jennifer Lopez'e aldığı yüzüğü hâlâ saklıyor! 105 milyon TL değerinde

05.08.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ben Affleck'in Jennifer Lopez'e aldığı pembe elmaslı yüzüğün zannedilenden çok daha pahalı olduğu ortaya çıktı. Yüzüğün fiyatının 12 milyon dolar civarında (Yaklaşık 105 milyon TL) olduğu öğrenildi.

Ben Affleck Jennifer Lopez'e aldığı yüzüğü hâlâ saklıyor! 105 milyon TL değerinde

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, yıllar sonra yeniden alevlenen ilişkilerine resmiyet kazandırdı. Yıldız ikilinin yeniden barışmasıyla geçmişteki fotoğrafları ve hediyeleri yeniden gündeme geldi.

Bunlardan biri Affleck'in Kasım 2002'de Lopez'e nişanlanma teklifi yaparken kullandığı 6,1 karalık pembe renkli Harry Winston nişan yüzüğüydü.

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Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Affleck'in o dönem 1,2 milyon dolara (Yaklaşık 11 milyon TL) aldığı söylenen yüzüğün şu anki değerinin 12 milyon dolar civarında (yaklaşık 105 milyon TL) olduğu öğrenildi.

Lopez'in eski halkla ilişkiler sorumlusu yaptığı açıklamada 52 yaşındaki şarkıcının Affleck'le eski nişanından kalma mücevheri hala sakladığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
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