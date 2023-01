Ben Bu Cihana Sığmazam Ateş Türk kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam Ateş Türk'ün gerçek ismi nedir? Jean Luc'un gerçek kimliği!

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ateş Türk karakterine Burak Çelik hayat veriyor. Dizinin sıkı takipçileri Ben Bu Cihan'a Sığmazam Ateş Türk'ü canlanıran oyuncu ve hayatı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam Ateş Türk hakkında tüm detaylar...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM ATEŞ TÜRK'Ü KİM CANLANDIRIYOR?

Ünlü oyuncu Burak Çelik, Ben Bu Cihana Sığmazam adlı ATV'nin favori dizisine dahil olmuştu. Çelik, dizide Jean Luc Tonnerre karakterini canlandırıyordu. Jean Luc'un kimliğinin ortaya çıkmasıyla Ateş Türk olduğu anlaşıldı.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM ATEŞ TÜRK KİMDİR?

Jean luc (Ateş Türk); Çad, Tahiti, Cibuti ve Guam 'da sayısız operasyonlara girmiş bir ölüm makinesi. Fransızların Afrika sömürgelerinde bütün pis işlerini yapan adamlardan birisi… Guam'daki birliğinden firar etmiş ve şu an İstanbul'da. 30'lu yaşlarının başında, aile kavramı olmayan, iyi eğitimli, çok konuşmaktan hazzetmeyen, sevgisini belli edemeyen, yeri geldiğinde nezaketine şaşırtacak kadar üsluplu, yeri geldiğinde bir ölüm makinesi, zeki, plancı, sabırlı gözü kara bir savaşçı.

BURAK ÇELİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Çelik, 21 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Ordulu, annesi ise göçmen olan oyuncu, 2013 Best Model of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model of The World birincisi seçildi. Yarışmada "En İyi Erkek Model" oldu.

Çelik, Karagül dizisinde canlandırdığı Serdar karakteriyle oyunculuğa adım attı. Ardından Hayat Sevince Güzel adlı dizinde Barış karakterini canlandırdı. Söz dizisinde ise Selim karakterini oynadı. 2019 yılında Sevgili Geçmiş'te Mahir karakterini sergiledi. 2020 yılında Kuruluş Osman dizisine Kongar karakteri ile dahil oldu ve 2022 yılında diziden ayrıldı. Oyuncu 2013-15 yılları arasında Ayşenur Özlan ile evliydi. Oyuncu 1,91 boyundadır.