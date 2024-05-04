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'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin ekranlara veda edeceği tarih belli oldu! Diziye bomba oyuncu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
04.05.2024 12:23
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Salı akşamları seyirciyle buluşan "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisi 68. bölümde ekrana veda ediyor. Dizinin oyuncu kadrosuna ise Hazal Soncul katılıyor.

'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin ekranlara veda edeceği tarih belli oldu! Diziye bomba oyuncu

“Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisi iki sezondur atv’de Salı akşamları seyirciyi ekran başına topluyor.

Mustafa Şevki Doğan’ın yönettiği dizisinin 68. Bölümde ekrana veda etmesi planlanıyor. 30 Nisan’da 65. bölümü yayınlanan dizide Tura adlı bela bir karakter ortaya çıkmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, önümüzdeki hafta yayınlanan bölümüne de bir kadın savcı karakteri konuk oluyor.

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Rolü daha önce “Çukur” ve “Vatanım Sensin” gibi fenomen dizilerde rol alan Hazal Soncul’un canlandıracağı öğrenildi.

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