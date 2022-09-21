Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Meltem’i Burcu Binici eşini tek kalemde sildi! Evleneli bir ay olmamıştı

Oyuncu Burcu Binici, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tankurt Manas ile bu ay başında evlenmişti. Binici ve Manas hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

'Söz', 'Sen Anlat Karadeniz' ve 'Bir Bulut Olsam' gibi dizilerden tanıdığımız Burcu Binici, geçtiğimiz haftalarda rapçi sevgilisi Tankurt Manas ile Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde hayatını birleştirdi.

TAKİPLEŞMEYİ BIRAKIP, FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Sessiz sedasız evlenen ikili hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Binici ve Manas, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Birlikte çekilmiş fotoğraflarını da kaldırdı.

Bu gelişme sonrası, "Ünlü çift ayrıldı mı?" sorusuna yanıt aranmaya başladı. Binici ve Manas’tan henüz bir açıklama gelmedi.

