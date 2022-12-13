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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Süheyla'sını bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına yorum yağdı

13.12.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde hayat verdiği 'Süheyla' karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Pelin Uluksar, cesur Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Süheyla'sını bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'in paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alan ünlü oyuncu Pelin Uluksar'ı bir de Instagram'da görün! İddialı pozlarına bir bakan yine baktı...

28 yaşındaki Pelin Uluksar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Süheyla'sını bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro ve diksiyon eğitimi aldı.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Süheyla'sını bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Yeditepe Üniversitesi'nde burslu olarak okuyan Pelin Uluksar, 2016 yılında rol aldığı No: 309 dizisiyle ekran yolculuğuna başladı.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Süheyla'sını bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Bir Deli Rüzgar, Vuslat, Akrep, Sen Çal Kapımı gibi projelerde rol alan Uluksar, şimdilerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde izleyiciyle buluşuyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Süheyla'sını bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Sosyal medyada aktif olan yıldızın Instagram'da 1 milyon takipçisi mevcut.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Süheyla'sını bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Cesur pozlarıyla adından söz ettiren yıldız, hayatına dair kareler paylaşmaktan geri durmuyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Süheyla'sını bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Süheyla'sını bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Süheyla'sını bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Süheyla'sını bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Süheyla'sını bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına yorum yağdı


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