Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Süheyla'sını bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'in paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alan ünlü oyuncu Pelin Uluksar'ı bir de Instagram'da görün! İddialı pozlarına bir bakan yine baktı...

28 yaşındaki Pelin Uluksar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi.

Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro ve diksiyon eğitimi aldı.

Yeditepe Üniversitesi'nde burslu olarak okuyan Pelin Uluksar, 2016 yılında rol aldığı No: 309 dizisiyle ekran yolculuğuna başladı.

Bir Deli Rüzgar, Vuslat, Akrep, Sen Çal Kapımı gibi projelerde rol alan Uluksar, şimdilerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde izleyiciyle buluşuyor.

Sosyal medyada aktif olan yıldızın Instagram'da 1 milyon takipçisi mevcut.

Cesur pozlarıyla adından söz ettiren yıldız, hayatına dair kareler paylaşmaktan geri durmuyor.



