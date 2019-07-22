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Ben Fero'nun eski hali şaşırttı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 22.07.2019 12:04 | Son Güncelleme

Türk rap müziğinin yükselen isimleri arasına kısa sürede adını yazdıran Ben Fero'nun paylaştığı eski bir fotoğrafı takipçilerini şaşırttı.

Ben Fero'nun eski hali şaşırttı

Türk rap dünyasına hızlı bir giriş yapan Ben Fero, ‘3,2,1’, ‘Babafingo’, ‘Demet Akalın’ gibi şarkılarıyla gündem olmuştu.

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Ben Fero, kazıtılmış saçları ve kaslı vücuduyla tanınmıştı. Kendine has tarzı ve tavırlarıyla, heceleme şeklinde söylediği şarkılarıyla takip edilen ünlü rapçinin eski hali hayranları tarafından merak ediliyordu.

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Ünlü rapçi sosyal medya hesabı üzerinden eskiden çekildiği bir fotoğraf yayınladı. Daha kaslı ve daha kilolu olduğu görülen Ben Fero’nun bu hali takipçilerini şaşırttı. Ünlü rapçi paylaşımına, "Ne ara sızdı ulan bu. Büyük boy Ben Fero" notunu düştü.


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