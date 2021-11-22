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"Ben her şeyi mevsiminde tüketirim" diyenler için bu aralar mutlaka depolanması gereken yiyecekler

22.11.2021 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meysimine uygun yiyecekler tüketmek, sağlıklı beslenmenin en önemli adımlarından biri. Yalnızca sebze ve meyveler değil, balık ve yemişlerin de mevsimine göre tüketilmesi gerekiyor. Özellikle de grip ve soğuk algınlığının kapımızda beklediği kış aylarında taze yiyecekler tüketmek daha da önemli. Biz de sonbahar aylarında sofranızdan eksik etmemeniz gereken yiyecekleri listeledik.

"Ben her şeyi mevsiminde tüketirim" diyenler için bu aralar mutlaka depolanması gereken yiyecekler

Sonbaharın rengi turuncu, dökülen yapraklarla birlikte bir tablo gibi görünüyor. Bu muhteşem görüntüye uygun olarak sonbahar meyve ve sebzelerinin renkleri de sarı ve turuncu diyebiliriz. Beta karoten ve A vitamini deposu bu meyve ve sebzeler, azalan gün ışığıyla birlikte kaybolan enerjinizi yerine koymanıza yardımcı oluyor. Antioksidan kaynağı ve gripsavar sonbahar yiyeceklerinin hangileri olduğuna bir bakalım.

VİTAMİN VE LİF DEPOSU SONBAHAR MEYVELERİ

  • Portakal, greyfurt, mandalina, limon gibi turunçgiller ve nar, sonbaharın gözdeleri. Bu meyveler yüksek oranda C vitamini içeriyor.

  • C vitamini deposu meyveleri posası ile tüketmek gerektiğini hatırlatalım. Kabuğun hemen altındaki beyaz kısımda bulunan lifler, antioksidan kaynağı olan hesperidin içeriyor.

  • Ayva da son derece faydalı bir sonbahar meyvesi. Kışın habercisi olarak görülen ayva, pek çok hastalığı iyileştirmeye yardımcı. Düşük miktarda şeker ve yüksek miktarda protein, karbonhidrat, kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, sodyum ve C vitamini içeriyor.

ANTİOKSİDAN KAYNAĞI SONBAHAR SEBZELERİ

  • Sonbaharın gözdesi ve muhteşem bir beta karoten kaynağı olan havucu çeşitli şekillerde tüketebilirsiniz. Yüksek beta karoten içeriğinden en iyi şekilde faydalanmak için çiğ tüketmek yerine pişirmenizi öneriyoruz.

  • Balkabağı da yüksek miktarda beta karoten ve bunun yanında potasyum içeren harika bir sebze.

  • Ispanak, A, C, E ve K vitaminlerinin yanı sıra çeşitli mineraller içeriyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve genel sağlığınızı destekliyor.

  • Yüksek miktarda K vitamini içeriğiyle pırasa, kemik sağlığınızı destekliyor.

  • Pazının da tam mevsimi. Potasyum, demir ve çeşitli vitaminlerce zengin olan pazı, kanserden de koruyor.

  • Lahana, kan basıncını dengeliyor ve karaciğeri koruyor. Tam bir antioksidan kaynağı olan lahanayı bu sıralar mutlaka tüketin!

MEVSİMİNDE BALIK VE YEMİŞLER

  • Lüfer, palamut, istavrit ve barbun, sonbaharın gözde balıkları.

  • Yüksek kalitedeki balık proteini sağlık için oldukça faydalı.

  • Omega 3 deposu balık yağı da tam bir şifa deposu.

  • Sonbaharda bol bol hurma tüketmekte de fayda var. Tam bir lif deposu olan hurma, 16 farklı mineral içeriyor.
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