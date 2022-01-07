Ben yemeğimi evimden getirmeyi tercih ediyorum diyenler için en iyi yemek termosu çeşitleri

Sağlıklı beslenmek istiyor ancak özellikle iş yerinizde veya okulda beslenme biçiminize uygun yemekler bulamıyor, bunun için yemeğinizi evden getirmeyi tercih ediyorsanız iyi bir yemek termosu edinmenizde fayda var. İyi ve kaliteli yemek termosları sayesinde yiyeceklerinizi taze ve sıcak bir şekilde muhafaza edebilir, dilediğiniz yerde dilediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Siz de işe veya okula giderken yemeklerinizi evden götürmek istiyor ve "En iyi yemek termosu hangisi?" diyorsanız gelin en iyi yemek termosu tavsiyelerini birlikte inceleyelim.

1. Sizi yarı yolda bırakmayacak sağlam bir dost

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Evde hazırladığınız sağlıklı öğle yemeğinizi emanet edebileceğiniz, sizi yarı yolda bırakmayacak sağlam bir çelik yemek termosu arıyorsanız Stanley markasının bu klasik ürününe mutlaka bakmanızı öneririz. Markanın izolasyon sistemi sayesinde yemeklerin sıcaklığını 7 saat koruyabilen bu çelik termosu, 0,40 litre hacmiyle son derece yeterli bir kapasite vadediyor. Yüksek kaliteli çelik malzemeden üretilen bu yemek termosu, dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Yanında bulunan çatalıyla da büyük bir kolaylık sağlıyor. Sızdırmaz kapağıyla seyahatlerde bile gönül rahatlığı ile çantanıza atabileceğiniz bu termosun her parçası, bulaşık makinesinin üst sepetinde yıkanabildiği için çok kolay bir şekilde temizlenebiliyor.

Termos denince akla gelen ilk markalardan biri olan Stanley'in bu yemek termosunu incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

2. Hem soğuk hem sıcak yiyecekleriniz için

Thermos markasının bu modeli; uzun seyahatlerden yorucu iş günlerine, dilediğiniz her yere yemeğinizi yanınızda taşıyabileceğiniz sağlam bir ürün. Yemek termosu kullananlar tarafından sıklıkla tercih edilen ve önerilen markalar arasında üst sıralarda yer alan markanın bu paslanmaz çelikten üretilen termosu, 470 ml hacmiyle her çeşit yemeğinizi saklamak için son derece yeterli bir kapasiteye sahip. Isı izolasyonu özelliği sayesinde yemeklerin sıcaklığını 9 saate, soğuk yiyeceklerin sıcaklığını ise 14 saate kadar koruyabilen bu termos; uzun seyahatlerde bile sizi yarı yolda bırakmayacak nitelikte. Dış kapağın hemen altında bulunan katlanabilir kaşığı ile son derece pratik bir kullanım sunan bu termosu sızdırmaz kapağı sayesinde gönül rahatlığıyla çantanıza atıp yollara koyulabilirsiniz.

Thermos markasının paslanmaz çelikten üretilen bu yemek termosunu buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

3. İster işte ister kampta, yemekleriniz hep yanınızda

İster işte veya okulda ister kampta kullanabileceğiniz iyi ve kaliteli bir çelik yemek termosu arıyorsanız Zojirushi markasının bu vakumlu yemek termosuna bakabilirsiniz. 0,84 litre hacmiyle geniş bir kapasiteye sahip olan bu termos, hafif ve ince olmasının yanı sıra kompakt tasarımıyla da dikkat çekiyor. Vakumlu ısı yalıtım teknolojisi sayesinde yemeklerinizi saatlerce sıcak tutabilen bu termos, yemek çubukları ve taşıma çantasıyla da son derece pratik ve konforlu bir kullanım sunuyor.

Zojirushi markasının her yerde gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bu yemek termosunu incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

4. Geniş hacimli bir termos

Kaliteli yemek termosu demişken Zwilling markasının bu çelik yemek termosundan söz etmemek olmaz. Markanın siyah renkli yemek termosu, 700 ml'lik hacmiyle büyük porsiyonlu yemekleriniz için son derece yeterli bir kapasiteye sahip. 0,50 kg ağırlığıyla her yere rahatlıkla taşıyabileceğiniz bu termos; vakumlu yalıtım sistemi sayesinde yemeklerinizin sıcaklığını 8 saate kadar, soğuk yiyeceklerinizin sıcaklığını ise 11 saate kadar korur. Son derece şık bir görünüme sahip olan bu termos, aynı zamanda kase olarak da kullanılabilen kapağı sayesinde yemeğinizi dilediğiniz yerde rahatlıkla yemenize olanak tanıyor.

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5. Uzun araba yolculuklarında yemeğiniz sıcak kalsın

Mutfak aletleri denildiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Tefal'in Mobility adını verdiği 1,2 litre kapasiteli yemek termosu, yemeklerinizi her zaman güvenle yanınızda taşıyabilmeniz için harika bir alternatif. Bu çelik yemek termosu, çift yönlü izolasyon sistemi sayesinde yemeklerin sıcaklığını 12, soğuk yiyeceklerin sıcaklığını ise 24 saate kadar muhafaza ederek uzun araba yolculukları için çok iyi bir seçenek sunar. Termosun üzerinde bulunan sapı sayesinde konforlu bir şekilde taşıyabileceğiniz bu yemek termosu ile evde hazırladığınız sağlıklı yemeklerinizi dilediğiniz yere yanınızda götürebilirsiniz.

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6. Dış güzelliğe de önem verenler için

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İyi bir yemek termosu arıyorsanız Aladdin markasının Bento adını verdiği yemek termosu modeline mutlaka bakmanızı öneririz. Mavi rengi ve modern tasarımıyla son derece hoş bir görünüme sahip olan bu termos, çift duvarlı izolasyonu sayesinde yemeklerinizi sızdırma yapmadan saatlerce sıcak tutabiliyor. Markanın Japon bento yemek kutularından ilham alarak tasarladığı bu termos, içerisindeki yemeği ısıtmak için mikrodalgaya koyabileceğiniz şekilde üretilmiş. Üstelik Aladdin markasının bu termosunun hacmini ara bağlantı kapağı sayesinde aynı modeldeki termoslarla birleştirerek arttırabilirsiniz. Bu termosla yemeklerinizi 3 saat sıcak, 5 saat soğuk tutabilirsiniz.

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7. Sefer tası nostaljisi

Eskilerin sefer taslarını aratmayacak nitelikte bir yemek termosu arıyorsanız Penguen markasının bu modeli tam size göre. Markanın toplam 1,6 litre kapasiteli 3 katlı bu yemek termosu ile üç farklı çeşit yemeğinizi dilediğiniz yere yanınızda götürebilirsiniz. Yiyeceklerin sıcaklığını 6 ila 12 saat arasında muhafaza edebilen bu termosla evde hazırladığınız sağlıklı yemeklerinizi işe veya okula götürebileceğiniz gibi arabanızla çıkacağınız seyahatlerde de yanınıza alarak dilediğiniz yerde sağlıklı yemeklerinizin tadını çıkarabilirsiniz.

Penguen markasının sefer tası modelindeki yemek termosunu incelemek için buraya tıklayın.

8. Tek parça termosları sevenlere

Öğle yemeğinizi işe veya okula götürebileceğiniz, tek parça ve pratik bir yemek termosu arıyorsanız Healter markasının bu modeline mutlaka bakmanızı öneririz. Markanın dış mekan kullanımları için özel olarak ürettiği bu yemek termosu; çift duvarlı vakum tasarımı ve ek izolasyon torbası sayesinde yemeklerinizi 12 saate kadar sıcak veya 24 saate kadar soğuk bir şekilde muhafaza edebilir. Kompakt tasarımı, küçük boyutu ve 400 gramlık ağırlığı sayesinde çantanıza atıp dilediğiniz yere götürebileceğiniz bu yemek termosu; yanında bulunan katlanabilir kaşığı ile son derece pratik bir kullanım sunuyor.

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9. Şık ve kaliteli bir ürün arayanlara

Cabilock markasının bu son derece şık ve kaliteli yemek termosu, öğle yemeklerinizi emanet edebileceğiniz etkili bir yardımcı. Markanın bu iki bölmeli termosu ile iki farklı çeşit yemeğinizi gönül rahatlığıyla yanınızda taşıyabilir, taze taze tüketebilirsiniz. 1300 ml hacmiyle son derece yeterli bir kapasiteye sahip olan bu yemek termosu, üst kısmında bulunan kulpu sayesinde çok rahat bir şekilde taşınabilir. Bu yemek termosunun çok kolay bir şekilde temizlenebiliyor olması da en iyi yönlerinden biri.

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10. Kamp için biçilmiş kaftan

Kamp yapmayı seviyor ve yemeklerinizi gönül rahatlığıyla emanet edebileceğiniz bir yemek termosu arıyorsanız Esbit markasının bu paslanmaz çelik yemek termosuna mutlaka bakmanızı öneririz. Markanın 0,50 litre hacmiyle yeterli bir kapasiteye sahip olan bu termosu, zorlu koşullara dayanıklılık gösterecek şekilde üretilmiş. Basınç tahliyeli kapağının yanı sıra tabak ve kase olarak da kullanılabilen bir kapağı daha bulunan bu yemek termosu, yiyeceklerin sıcaklığını uzun saatler boyunca muhafaza edebilir.

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11. Her daim taze yemekler için

Sıcak veya soğuk her yemeğinizi her daim taze tutacak, işte veya okulda sağlıklı yemeklerinizin tadını çıkarmanızı sağlayacak iyi bir yemek termosu arıyorsanız Kambukka Bora Yemek Termosu sizin için harika bir alternatif olabilir. Markanın modern ve sade tasarımıyla da dikkat çeken bu yemek termosu, vakumlu yalıtımı sayesinde yemeklerinizin sıcaklığını 6 saate kadar koruyabilir. Kompakt tasarımı ile işe veya okula giderken çok rahat bir şekilde çantanıza atıp çıkabileceğiniz bu termos, sızdırmaz kapağı ile son derece konforlu bir kullanım sunar.

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12. Her yemek için ayrı bölme

Öğle yemeklerinizi kokuları birbirine karışmadan taşıyabileceğiniz kaliteli bir yemek termosu arıyorsanız termos kullananlar tarafından sıklıkla tercih edilen Worthbuy markasının bu 3 katlı sefer tasına göz atmanızı öneririz. İç kısmı %100 paslanmaz çelikten üretilen bu yemek termosu, toplamda 1650 ml kapasiteye sahip. Geniş kapasitesine rağmen sadece 660 gram ağırlığında olan bu yemek termosu ile üç çeşit yemeğinizi dilediğiniz yerde rahatlıkla yemenin keyfini çıkarabilirsiniz. Özel çantasının içerisinde muhafaza ettiğinizde yiyeceklerinizin sıcaklığını 4-5 saate kadar koruyabilen bu yemek termosunu ister ofise ister okula götürebilir, seyahatlerinizde de güvenle yanınızda taşıyabilirsiniz.

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