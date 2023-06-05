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Bendeniz, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katılan Simge’ye sert çıktı

05.06.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Bendeniz, Beşiktaşlı olmasına rağmen Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katılan Simge’ye sert çıktı. Bendeniz kıskançlık yaptığına dair yorumlara ise gülerek yanıt verdi.

Bendeniz, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katılan Simge’ye sert çıktı

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray şampiyonluk kutlamasıyla gündeme damga vurdu. Icardi ile ünlü şarkıcı Simge Sağın ise sahneye birlikte çıkarak "Aşkın olayım" dedi.

Simge Sağın'ın bir Beşiktaşlı olarak Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında olmasından rahatsız olanlar da vardı.

Ekran Alıntısı

Şarkıcı Bendeniz, Beşiktaşlı olmasına rağmen Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katılan Simge’ye “Rezil Beşiktaşlı” diyerek sert çıktı.

Bendeniz bu eleştirisi yüzünden eleştirildi ve "Kıskançsın" yorumlarına da gülerek yanıt verdi.

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"HEPİMİZİN ŞARKISI"

Simge Sağın, "Aşkın Olayım hepimizin şarkısı. Icardi ve Galatasaray camiasına da teşekkür ediyorum. Şampiyonluk kutlamaları için çok nazik bir davet aldım. Davete icabet gerekiyor. Benim de onlara bir teşekkür borcum var." ifadelerini kullanmıştı.


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