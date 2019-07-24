Benedict Cumberbatch bu sefer Louis Wain’i canladıracak

Sherlock dizisiyle adını tüm dünyaya duyuran başarılı aktör Benedict Cumberbatch ve Claire Foy yeni film projeleri için kolları sıvadı. Ressam Louis Wain’in hayatını anlatacak filmin prodüksiyonuna gelecek ay başlanacak. Cumberbatch‘in Louis Wain‘i, Claire Foy’un ise Wain’in eşi Emily‘e hayat vereceği filmin vizyon tarihi belirsizliğini koruyor.

2014 yılında Simon Stephenson’ın kaleme aldığı senaryodan beyaz perdeye uyarlanacak olan filmin yönetmen koltupunda Will Sharpe oturacak. Louis Wain‘in sıkıntılı geçen okul hayatı ve sonrasında West London School of Arts’a kabul edilmesi ve kariyeri filmin odak noktası olacak. Wain‘in kendinden 10 yaş büyük Emily ile evlenmesi ve evliliklerinin üçüncü yılında Emily‘nin ölmesi de filme konu oluyor.



