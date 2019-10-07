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Benekli zebra orada ilk kez görüntülendi!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 07.10.2019 14:38 | Son Güncelleme

Nadir görülen benekli zebra kameraya yakalandı. Alışılmadık desen cildi karartan pigmentli melaninden kaynaklanıyor. İşte o sıra dışı zebra...

Kenya’da türüne çok az rastlanan benekli zebra görüntülendi. Farklı desenleri bir cilt rahatsızlığından kaynaklanan bu alışılmadık hayvanı görüntüleyen kişi, parkta tur rehberliği yapan Antony Tira'ydı. Tira, başlangıçta yeni doğan zebranın "göç amacıyla" insanlar tarafından yakalandığını ve işaretlendiğini sandı. Ancak daha yakından bakıldığında bu olağandışı postun doğal bir hadise olduğu anlaşıldı. Bu durumun, pigmentli bir melanin birikiminin cildi kararttığı melanizm (albinizmin karşıtı) adlı bir hastalıktan kaynaklandığı düşünülüyor.

İLK DEFA BÖYLE BİR ZEBRA GÖRÜLDÜ

Ünlü Matira Kampı'ndaki vahşi yaşam uzmanları, burada ilk defa böyle bir zebra görüldüğünü söyledi. Ancak uzmanlar, The National gazetesine diğer Afrika parklarında bu hastalığa sahip hiçbir zebranın uzun yaşamadığını söyleyerek çevrecileri ve gelecek ziyaretçileri çok heyecanlanmamaları konusunda uyardı.

YAŞAM SÜRELERİNİN NEDEN KISA OLDUĞU TAM BİLİNMİYOR

Yaşam sürelerinin neden bu kadar kısa olduğu tam olarak açıklanamasa da, ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde zebra çizgilerinin evrimini araştıran biyolog Ren Larison, National Geographic’e, yırtıcıların diğerlerinden farklı görünen ve bu yüzden zayıf olduğuna inandıkları hayvanları hedef alma ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyledi.

Larison “Diğer türler üzerine yapılan araştırmalar gösteriyor ki bir yırtıcı için sürüde bulunan hayvanı hedef almak, farklı bir hayvanı hedef almaktan daha zor” dedi. Şeritlerin ayrıca hastalık taşıyan sinekleri zebralara konmaktan caydırdığı düşünülüyor. Bu yavru da böyle bir korumaya sahip değil.

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