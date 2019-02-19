Benfica Bruno Lage'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

Benfica Kulübünden Portekiz Menkul Kıymetler Borsasına yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Bruno Lage'nin sözleşmesinin 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığı bildirildi.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ın rakibi olan Benfica'da 3 Ocak tarihinde Rui Vitoria'nın yerine geçici, 14 Ocak'ta ise nihai olarak teknik direktörlüğe getirilen 42 yaşındaki Lage, daha önce kulübün altyapısında görev yapıyordu.
Lage, Benfica'nın başında çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Bu dönemdeki tek mağlubiyet, 22 Ocak'ta oynanan Portekiz Lig Kupası yarı finalinde 3-1'lik skorla Porto'ya karşı oldu.
Portekiz liginde 53 puanı bulunan Benfica, lider Porto'nun 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı MLS'e transfer oldu
Rodallega gemileri yaktı!
Ahmet Ağaoğlu'ndan camiaya mesaj
Coşkun Demirbakan ile yollar ayrıldı
Tolgay takımla birlikte çalıştı
Benfica’ya Salvio’dan kötü haber
Kagawa'dan Fenerbahçe sürprizi
Orta sahadan gole büyük katkı
Krzysztof Piatek durdurulamıyor
Semih Kaya'dan F.Bahçe'ye gönderme
Inter nefes aldı
G.Saray'ın yıldızları 4-1'lik maçı yorumladı
Stuttgart eriyor! Ozan çare olmadı
Kerem attı, Hoffenheim güldü
Dünyaca ünlü yıldız yeni takımına imzayı attı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum