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Benfica Bruno Lage'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 19.02.2019 17:20 | Son Güncelleme

Portekiz'in Benfica Kulübünde ocak ayında göreve getirilen teknik direktör Bruno Lage'nin sözleşmesi uzatıldı.

Benfica Bruno Lage'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

Benfica Kulübünden Portekiz Menkul Kıymetler Borsasına yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Bruno Lage'nin sözleşmesinin 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığı bildirildi.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ın rakibi olan Benfica'da 3 Ocak tarihinde Rui Vitoria'nın yerine geçici, 14 Ocak'ta ise nihai olarak teknik direktörlüğe getirilen 42 yaşındaki Lage, daha önce kulübün altyapısında görev yapıyordu.

Lage, Benfica'nın başında çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Bu dönemdeki tek mağlubiyet, 22 Ocak'ta oynanan Portekiz Lig Kupası yarı finalinde 3-1'lik skorla Porto'ya karşı oldu.

Portekiz liginde 53 puanı bulunan Benfica, lider Porto'nun 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

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Benfica Bruno Lage

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