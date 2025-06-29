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Benfica Chelsea maçı bitime son 5 dakika kala hakeme gelen haberle tatil edildi! Oyuncular apar topar soyunma odasına koştu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Benfica ile Chelsea mücadele etti. 85 dakika oynanan karşılaşmada hakem Slavko Vincic kendisine yapılan uyarı sonrası maçı tatil etmek durumunda kaldı. İşte detaylar...

Benfica Chelsea maçı bitime son 5 dakika kala hakeme gelen haberle tatil edildi! Oyuncular apar topar soyunma odasına koştu
Berker İşleyen

Benfica ile Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Charlotte’taki Bank of America Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

İlk yarıda gol sesi çıkmayan karşılaşmada dakikalar 65'i gösterirken Chelsea’den Reece James skoru 1-0'a getirdi.

MAÇ TATİL EDİLDİ

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Karşılaşmada normal sürenin bitimine 5 dakika kala beklenmedik bir olay yaşandı. Müsabakanın hakemi Slavko Vincic sağanak yağış ihtimali nedeniyle maç durdurdu ve tribünler boşaltıldı.

FIRTINA VE YILDIRIM İHTİMALİ...

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Vincic'in fırtına ve olası bir yıldırım düşme ihtimaline karşı bu kararı aldığı öğrenildi.

6'INCI KEZ YAŞANDI

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Charlotte'te oynanan karşılaşmada yapılan anons sonrası tribünler de kısa sürede boşaltılırken, maçın tatil edildiği belirtildi. Böylelikle FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda şimdiye kadar 6 maç, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıda kalmış oldu.

Benfica’da milli futbolcumuz Orkun Kökçü maça ilk 11’de başlarken, Kerem Aktürkoğlu ikinci yarıda oyuna girdi. Benfica’nın daha önce Auckland ile oynadığı maç da hava koşulları nedeniyle kesintiye uğramıştı.

Orlando’daki Inter&Co Stadyumu’nda gerçekleşen o karşılaşma, devre arasında verilen 2 saat 25 dakikalık aranın ardından devam edebilmişti.

UZATMALARDA GOL YAĞMURU

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Karşılaşma, verilen aranın ardından 1 saat 55 dakika sonra kaldığı yerden devam etti. Normal süresi 1-1 tamamlanan mücadelede uzatmalarda kazanan 4-1'lik skorla Chelsea oldu.

İngilizlere galibiyeti getiren golleri 64'te Reece James, 108'de Christopher Nkunku, 114'te Pedro Neto ve 117. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall atarken, Benfica'nın tek golünü ise 90+5. dakikada penaltıdan Angel Di Maria kaydetti.

Karşılaşma toplam 4 saat 40 dakika sürdü.

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Chelsea Kerem Aktürkoğlu Orkun Kökçü son dakika benfica
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