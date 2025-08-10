Benfica'da Kerem Aktürkoğlu'na Bruno Lage'dan onay geldi! Fenerbahçe gün saymaya başladı...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun sol kanat transferi için kesenin ağzı açıldı. Milli futbolcu için transferde kolları sıvayan sarı lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica'ya 22.5 milyon euro bonservis bedeli ve 2.5 milyon euro bonus içeren ilk resmi teklifini iletmişti. Benfica teknik direktöründen haber bekleyen Fenerbahçe’ye müjde geldi.

BRUNO LAGE ONAY VERDİ!

Yağız Sabuncuoğlu’nun yaptığı habere göre, Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun satışına onay verdi. Portekizli teknik adam, sol kanat pozisyonu için alternatifli oyuncu listesini Benfica yönetimine sundu ve Kerem'in satışı için final kararını Rui Costa ile kurmaylarına bıraktı.

FENERBAHÇE BEKLİYOR

Fenerbahçe’de yönetim yıldız oyuncuyla karşılıklı anlaşmasına rağmen Benfica’dan onay bekliyordu. Portekiz ekibinin teknik direktöründen gelen onay sonrası gözler başkan Rui Costa’ya çevrildi. Fenerbahçe, son kararın gelmesi ile birlikte çok yakın bir zamanda Kerem Aktürkoğlu’nu İstanbul’a getirmeye planlıyor.