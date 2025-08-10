SPOR

Benfica'da Kerem Aktürkoğlu'na Bruno Lage'dan onay geldi! Fenerbahçe gün saymaya başladı...

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu için seferberlik başlatıldı. Yıldız oyuncu için Portekiz’de kamp kuran sarı lacivertli yöneticiler transferi bitirmek için Benfica hocası Bruno Lage’dan son onayı bekliyordu. O haber geldi…

Burak Kavuncu
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun sol kanat transferi için kesenin ağzı açıldı. Milli futbolcu için transferde kolları sıvayan sarı lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica'ya 22.5 milyon euro bonservis bedeli ve 2.5 milyon euro bonus içeren ilk resmi teklifini iletmişti. Benfica teknik direktöründen haber bekleyen Fenerbahçe’ye müjde geldi.

BRUNO LAGE ONAY VERDİ!

Benfica da Kerem Aktürkoğlu na Bruno Lage dan onay geldi! Fenerbahçe gün saymaya başladı... 1

Yağız Sabuncuoğlu’nun yaptığı habere göre, Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun satışına onay verdi. Portekizli teknik adam, sol kanat pozisyonu için alternatifli oyuncu listesini Benfica yönetimine sundu ve Kerem'in satışı için final kararını Rui Costa ile kurmaylarına bıraktı.

FENERBAHÇE BEKLİYOR

Benfica da Kerem Aktürkoğlu na Bruno Lage dan onay geldi! Fenerbahçe gün saymaya başladı... 2

Fenerbahçe’de yönetim yıldız oyuncuyla karşılıklı anlaşmasına rağmen Benfica’dan onay bekliyordu. Portekiz ekibinin teknik direktöründen gelen onay sonrası gözler başkan Rui Costa’ya çevrildi. Fenerbahçe, son kararın gelmesi ile birlikte çok yakın bir zamanda Kerem Aktürkoğlu’nu İstanbul’a getirmeye planlıyor.

Anahtar Kelimeler:
transfer SL Benfica İstanbul Kerem Aktürkoğlu son dakika fenerbahçe
