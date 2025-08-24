Benfica'dan 02.53'te Kerem paylaşımı! Tepki üstüne tepki yağıyor: Utanç verici...

Portekiz Ligi'nin 2. hafta mücadeelesinde Benfica, sahasında Tondela'yı konuk ederken mücadele ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

İsmi son günlerde Fenerbahçe ile ciddi şekilde anılan milli oyuncu karşılaşmaya yedek başlarken, 67. dakikada oyuna dahil oldu.

PORTEKİZ BASINI: KEREM SİNİRLİ

Portekiz basını Aktürkoğlu'nun maçta oldukça sinirli olduğuna dikkat çekerken sosyal medyada da bu durum konuşuldu.

BENFICA'DAN CEVAP GELDİ

Bu konuda hakkında ise Benfica'dan cevap gecikmedi. Portekiz ekibi, 27 yaşındaki futbolcunun maça girerken gülümsediği anları sosyal medyada "Aktürkoğlu çok sinirliydi" başlığıyla paylaştı.

'UTANÇ VERİCİ!'

Bu arada Benfica'nın bu paylaşımı taraftarları çileden çıkardı. Bir taraftarın "Utanç verici, admin 14 yaşında mı?" yorumu dikkat çekti. Kerem'in, Benfica-Fenerbahçe maçının ardından sarı-lacivertli kulübe imza atması bekleniyor.

İŞTE O PAYLAŞIM...