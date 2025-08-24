SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Benfica'dan 02.53'te Kerem paylaşımı! Tepki üstüne tepki yağıyor: Utanç verici...

Benfica'nın Tondela'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası, ismi Fenerbahçe ile anılan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili oldukça dikkat çeken bir olay yaşandı. İşte detaylar...

Benfica'dan 02.53'te Kerem paylaşımı! Tepki üstüne tepki yağıyor: Utanç verici...
Berker İşleyen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Portekiz Ligi'nin 2. hafta mücadeelesinde Benfica, sahasında Tondela'yı konuk ederken mücadele ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

İsmi son günlerde Fenerbahçe ile ciddi şekilde anılan milli oyuncu karşılaşmaya yedek başlarken, 67. dakikada oyuna dahil oldu.

PORTEKİZ BASINI: KEREM SİNİRLİ

Benfica dan 02.53 te Kerem paylaşımı! Tepki üstüne tepki yağıyor: Utanç verici... 1

Portekiz basını Aktürkoğlu'nun maçta oldukça sinirli olduğuna dikkat çekerken sosyal medyada da bu durum konuşuldu.

BENFICA'DAN CEVAP GELDİ

Benfica dan 02.53 te Kerem paylaşımı! Tepki üstüne tepki yağıyor: Utanç verici... 2

Bu konuda hakkında ise Benfica'dan cevap gecikmedi. Portekiz ekibi, 27 yaşındaki futbolcunun maça girerken gülümsediği anları sosyal medyada "Aktürkoğlu çok sinirliydi" başlığıyla paylaştı.

'UTANÇ VERİCİ!'

Benfica dan 02.53 te Kerem paylaşımı! Tepki üstüne tepki yağıyor: Utanç verici... 3

Bu arada Benfica'nın bu paylaşımı taraftarları çileden çıkardı. Bir taraftarın "Utanç verici, admin 14 yaşında mı?" yorumu dikkat çekti. Kerem'in, Benfica-Fenerbahçe maçının ardından sarı-lacivertli kulübe imza atması bekleniyor.

İŞTE O PAYLAŞIM...

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İrfan Buz: "Aksiyonlarda daha agresif olmalıydık"İrfan Buz: "Aksiyonlarda daha agresif olmalıydık"
Mert Müldür: "Bizim şu an odak noktamız Benfica maçı"Mert Müldür: "Bizim şu an odak noktamız Benfica maçı"
Anahtar Kelimeler:
transfer Kerem Aktürkoğlu son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Volkan Demirel açıkladı! Barış Alper için çok konuşulacak iddia

Volkan Demirel açıkladı! Barış Alper için çok konuşulacak iddia

Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan'a casusluktan gözaltı

Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan'a casusluktan gözaltı

Benfica'dan 02.53'te Kerem paylaşımı! Tepki üstüne tepki yağıyor: Utanç verici...

Benfica'dan 02.53'te Kerem paylaşımı! Tepki üstüne tepki yağıyor: Utanç verici...

Barış Alper'in menajerinden gece yarısı canlı yayında olay açıklamalar!

Barış Alper'in menajerinden gece yarısı canlı yayında olay açıklamalar!

Beşiktaş'ta 10. ayrılık! 1. Lig'e gitti...

Beşiktaş'ta 10. ayrılık! 1. Lig'e gitti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.