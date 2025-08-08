SPOR

Benfica'dan Fenerbahçe'ye olay cevap! Kerem Aktürkoğlu yönetime bildirdi...

Fenerbahçe'nin Kerem Aktüroğlu'na olan ilgisi sürerken, Portekiz ekibi Benfica'dan Sarı-Lacivertliler'e beklenmedik bir yanıt geldi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Kerem Aktürkoğlu da yönetim ile görüşürken köprüleri attı. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için çalışmalarını sürdürüyor ancak Benfica henüz ikna edilemedi. Portekiz ekibinin süreci yavaşlatmasının nedeni, Şampiyonlar Ligi elemeleri olarak gösteriliyor.

BENFICA AVRUPA'YI DÜŞÜNÜYOR

Benfica dan Fenerbahçe ye olay cevap! Kerem Aktürkoğlu yönetime bildirdi... 1

Sabah'ın haberine göre, Benfica, Fenerbahçe'nin 22 milyon euro artı 3 milyon euro bonus teklifine olumlu yaklaşıyor. Ancak Şampiyonlar Ligi play-off turunda Feyenoord'u geçmeleri halinde Fenerbahçe ile eşleşme ihtimali, Benfica'yı düşündürüyor.

FENERBAHÇE'YE SÖYLEDİLER

Benfica dan Fenerbahçe ye olay cevap! Kerem Aktürkoğlu yönetime bildirdi... 2

Benfica'nın, Kerem'i rakip olarak görmek istememesi nedeniyle transferi play-off turu sonrasına ertelemeye çalıştığı belirtildi. Sözcü'nün haberinde ise Benfica'nın bu planı Fenerbahçe'ye açıkça ilettiği ifade edildi.

KEREM BAĞLARI KOPARDI

Benfica dan Fenerbahçe ye olay cevap! Kerem Aktürkoğlu yönetime bildirdi... 3

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun, Benfica'da oynamayacağını Portekiz ekibinin yöneticilerine bildirdiği ve kulüple bağlarını kopardığı kaydedildi.

Canlı Skor

