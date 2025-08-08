Benfica'dan Fenerbahçe'ye olay cevap! Kerem Aktürkoğlu yönetime bildirdi...

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için çalışmalarını sürdürüyor ancak Benfica henüz ikna edilemedi. Portekiz ekibinin süreci yavaşlatmasının nedeni, Şampiyonlar Ligi elemeleri olarak gösteriliyor.

BENFICA AVRUPA'YI DÜŞÜNÜYOR

Sabah'ın haberine göre, Benfica, Fenerbahçe'nin 22 milyon euro artı 3 milyon euro bonus teklifine olumlu yaklaşıyor. Ancak Şampiyonlar Ligi play-off turunda Feyenoord'u geçmeleri halinde Fenerbahçe ile eşleşme ihtimali, Benfica'yı düşündürüyor.

FENERBAHÇE'YE SÖYLEDİLER

Benfica'nın, Kerem'i rakip olarak görmek istememesi nedeniyle transferi play-off turu sonrasına ertelemeye çalıştığı belirtildi. Sözcü'nün haberinde ise Benfica'nın bu planı Fenerbahçe'ye açıkça ilettiği ifade edildi.

KEREM BAĞLARI KOPARDI

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun, Benfica'da oynamayacağını Portekiz ekibinin yöneticilerine bildirdiği ve kulüple bağlarını kopardığı kaydedildi.